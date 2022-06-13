Bakan Kurum'dan selden etkilenen bölgelere ziyaret (3)

Ankara 'da, selin vurduğu yerlerde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Altındağ ilçesinde Tatlar Deresi'nin taşması sonucu 1 kişinin öldüğü, kayıp 1 kişinin de arandığı bölgeye geldi. Arama çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, bölge halkıyla hasar gören binaları gezdi. Sel mağdurlarının sorunlarını dinleyen ve devletin her türlü desteği vereceğini kaydeden Kurum, dere yatağının boşaltılacağını ve gerekli saptamalar yapıldıktan sonra bölgenin dönüşüme girmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

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