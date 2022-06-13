Bakan Kurum'dan selden etkilenen bölgelere ziyaret (3) - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan selden etkilenen bölgelere ziyaret (3)

13.06.2022 17:02
Bakan Kurum'dan selden etkilenen bölgelere ziyaret (3)

ALTINDAĞ'I ZİYARET ETTİAnkara'da, selin vurduğu yerlerde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Altındağ ilçesinde Tatlar Deresi'nin taşması sonucu 1 kişinin öldüğü, kayıp 1 kişinin de arandığı bölgeye geldi.

ALTINDAĞ'I ZİYARET ETTİ

Ankara'da, selin vurduğu yerlerde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Altındağ ilçesinde Tatlar Deresi'nin taşması sonucu 1 kişinin öldüğü, kayıp 1 kişinin de arandığı bölgeye geldi. Arama çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, bölge halkıyla hasar gören binaları gezdi. Sel mağdurlarının sorunlarını dinleyen ve devletin her türlü desteği vereceğini kaydeden Kurum, dere yatağının boşaltılacağını ve gerekli saptamalar yapıldıktan sonra bölgenin dönüşüme girmesi gerektiğini söyledi.

Alper ŞAŞMAZ- Celal ATALAY/ ANKARA,


Bakan Kurum'dan selden etkilenen bölgelere ziyaret (3)
Bakan Kurum'dan selden etkilenen bölgelere ziyaret (3)
YORUMLAR
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Bakan Kurum, selden etkilenen Haymana'da incelemelerde bulundu Bakan Kurum, selden etkilenen Haymana'da incelemelerde bulundu Bakan Kurum, Ankara'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Bakan Kurum, Ankara'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu (DRONE) Sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı (DRONE) Sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan selden etkilenen bölgelere ziyaret (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan selden etkilenen bölgelere ziyaret (3) - Son Dakika
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