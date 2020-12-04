Bakan Kurum'dan Siirt'teki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kurum'dan Siirt'teki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Siirt'te meydana gelen deprem sonrasında ekiplerin Kurtalan ilçesi merkez ve köyleri başta olmak üzere gün boyu hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. İlk incelemelerde ağır hasarlı bina olmadığını, Karabağ köyünde 3 binanın duvarlarının yıkıldığının tespit edildiğini aktaran Kurum, "Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına sabah itibarıyla devam edecektir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi bütün afetlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Son Dakika

Real Madrid'in eski futbolcusu Royston Drente, iflas etti

Bir ay sonra evlenecek genç, erik ağacına kendini asarak intihar etti

Bursa'da erkek arkadaşını tabancayla öldüren kadın tutuklandı

Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!

Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu

Fauci, Pfizer'ın korona aşısını onaylayan İngiltere'yi eleştirdi: Aceleci davrandılar

Bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenleyip tepki çeken 14 kişiye toplamda 44 bin lira ceza

Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi