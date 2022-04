Bakan Kurum'dan, sokak atık toplayıcılarına 'mesleki statü' ve 'itibar' sözü - Son Dakika

Bakan Kurum'dan, sokak atık toplayıcılarına 'mesleki statü' ve 'itibar' sözü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sokak atık toplayıcılarının çalışma koşullarına ilişkin, "Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan kardeşlerimizin, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Daha sağlıklı koşullarda işinizi yapmanız için sizin mesleki statünüzü ve itibarınızı artırmak için gerekli olan her şeyi düşünüyoruz. Çok yakında da uygulamaya geçiyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk- İş temsilcileri ve sokak atık toplayıcıları ile iftarda bir araya geldi. Ankara'da bir otelde düzenlenen iftar programına Bakan Murat Kurum'un yanı sıra, Türk- İş Başkanı Ergün Atalay, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği (SATDER) Başkanı Recep Karaman ve çok sayıda kişi katıldı.

'30 MİLYAR LİRAYI VATANDAŞIMIZIN CEBİNE GERİ DÖNDÜRDÜK'Bakan Kurum, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın himayesinde 'Sıfır Atık' projesini başlattıklarını belirterek, "5 yıl içerisinde siz atık toplayıcı kardeşlerimizle birlikte öyle bir performans ortaya koyduk ki 25 milyon ton geri kazanılabilir atığı, arı gibi işledik. Ekonomimize kazandırdık, milletimize kazandırdık. Tam 30 milyar lirayı vatandaşımızın cebine geri döndürdük. Hepsinden de önemlisi 265 milyon ağacımızı kesilmekten kurtardık. İnşallah yine hep birlikte, el ele yüzde 22,4 olan geri kazanım oranımızı, yıl sonunda yüzde 30'a, 2023 yılında yüzde 35'e çıkaracağız. 2035 yılına geldiğimizde ise geri kazanımda yüzde 60 oranıyla, sıralamada dünyanın ilk 10 ülkesi arasına gireceğiz. Hamdolsun Sıfır Atık hareketi hem kısa zamandaki başarısı hem de koyduğu hedeflerle BM tarafından sürekli ödüllendirilen küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür. Ben, bu başarının altında iki büyük imza görüyorum. Birinci imza saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye aittir. İkinci imzada ise sizleri görüyorum, atık emekçisi kardeşlerimi görüyorum. Her biri birer Sıfır Atık kahramanı olan, çevre kahramanı olan atık toplayıcısı kardeşlerimi görüyorum. Her birinize, ülkemiz ve milletiniz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.'TÜM GÜCÜMÜZLE YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Atık toplayıcılarının, mesleki statü ve itibarlarını artıracaklarını söyleyen Murat Kurum, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem saygıdeğer Hanımefendi hem biz hem de aziz milletimiz, emekçi atık toplayıcı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar gözetmektedir. Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan siz kardeşlerimizin, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için de gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Daha sağlıklı koşullarda işinizi yapmanız için sizin, mesleki statünüzü ve itibarınızı artırmak için gerekli olan her şeyi düşünüyoruz. Çok yakında da uygulamaya geçiyoruz. Devletin görevi, sizlerin sağlığını korumaktır, koruyacağız. Toplumda saygınlığınızı artırmaktır, artıracağız. Biz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak sizlerin yanında olduk. Bundan sonra da tüm gücünüzle yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.Atık toplayıcısı bir kişiyle arasında geçen diyaloğu anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçenlerde Urfa Siverekli atık toplayıcı Ali kardeşimiz şöyle demişti: 'Ağabey, sokakta bazen çocuklar görüyorum. Köydeki kardeşlerimi hatırlıyorum, yanlarına yaklaşıp sevmek istiyorum, elbiseme bakıp benden kaçıyorlar. Gençler görüyorum, sohbet etmek istiyorum, üstüme başıma bakıp benden uzaklaşıyorlar.' Ben de ağabeyi olarak şimdi buradan Ali'ye diyorum ki; 'Ali kardeşim sana çok yakında öyle müjdeler vereceğiz ki, artık o çocuklar seni gördüğünde hemen tanıyacak. Yaklaşacak. O gençler, seni gördüğünde sarılacak. Seninle kucaklaşacak.' Bu da bizim Ali kardeşimize, on binlerce atık toplayıcı kardeşimize, ailelerine, çocuklarımıza sözümüzdür."

Görüntü dökümü:

- Davetlilerden görüntü

- Murat Kurum'un konuşması

- Genel ve detay

Haber: Vuslat AY/ ANKARA,