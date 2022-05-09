Bakan Kurum'dan sosyal konut açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan sosyal konut açıklaması Açıklaması

09.05.2022 23:35
Bakan Kurum'dan sosyal konut açıklaması Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medyadan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız." açıklamalarıyla birlikte sosyal konutlara yönelik paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir vatandaşımızı ev sahibi yapana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda TOKİ eliyle düşük fiyatlı ve uygun ödeme koşullarıyla üreteceğimiz sosyal konutları milletimize sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, İklim Değişikliği, Murat Kurum, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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