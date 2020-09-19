Bakan Kurum'dan Sur ilçesine ilişkin önemli açıklamalar - Son Dakika

Bakan Kurum'dan Sur ilçesine ilişkin önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Diyarbakır'da Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi ile Sur ilçesinde bulunan yeni yapıları ve Kurşunlu Cami'de incelemede bulundu.

Bakan Kurum'dan Sur ilçesine ilişkin önemli açıklamalar, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Diyarbakır'da Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi ile Sur ilçesinde bulunan yeni yapıları ve Kurşunlu Cami'de incelemede bulundu. Bakan Kurum, "Sur'da boş alan olsa dahi, yapmış olduğumuz 506 konut, tescilli 347 yapı dışında hiç bir şekilde Suriçi'nde yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Diyarbakır'da Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi ile Sur ilçesinde bulunan yeni yapıları ve Kurşunlu Cami'de incelemede bulundu. Bakan Kurum'a incelemeler sırasında AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri, Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ile Ebubekir Bal, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Münir Karaloğlu, Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdullah Çifti ile kurum müdürleri eşlik etti.

Yenişehir ilçesinde bulunan ve eski Diyarbakır Stadyumun olduğu yerde inceleme yapan Bakan Kurum, millet bahçesi hakkında firma yetkililerinden bilgi aldıktan sonra Sur ilçesinde bulunan Lalebey Mahallesi ile Kurşunlu Cami'nin olduğu bölgeye geçti.

Lalebey Mahallesi'nde bulunan evleri incelemeyen bakan Kurum ve beraberindekiler ardından Kurşunlu Cami'ye geçtiler. Burada incelemelerini tamamlayan Bakan Kurum kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"SURİÇİ'NDE BAŞKA YAPILAŞMAYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Burada sadece vatandaşımız için konut değil, terör olaylarında zarar gören tescilli yapıların da restorasyonunu yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Terör eylemlerinde zarar görmüş kiliselerimiz, camilerimiz, okullarımız, hanlarımız gibi bu bölgede ne kadar tescilli korunması gereken yapı varsa aslına uygun bir şekilde inşasını gerçekleştiriyoruz. Bu süreçten sonra Sur'da boş alan olsa dahi, yapmış olduğumuz 506 konut, tescilli 347 yapı dışında hiç bir şekilde Suriçi'nde yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Bu önemli bir karardır. Biz burayı tarihi değerleriyle, kültürel değerleriyle inşallah aslına uygun bir şekilde inşa edip, gelecek nesille aktarmak istiyoruz" dedi.

"KONUTLARIN VADELERİNİ 10 YILDAN 15 YILA ÇIKARIYORUZ"

Bu çerçevede vatandaşlar çekmiş olduğu kuralları 30 Ekim tarihine kadar gidip sözleşmelerini yapmaları taktirde burada oturabileceklerini belirten Bakan Kurum, "Burada çok farklı proje hazırlıyoruz. Ticari ünitelerin de satışı yakın bir zamanda olacak. Bunlardan bir kısmını ayıracağız. Bu ayırdığımız ticari üniteleri de şehirdeki sanatı, gümüşçülük, tesbihçilik, bakırcılık, puşuculuk gibi zanaatların devam etmeni adına valiliğimize vereceğiz. Uygun şartlarda kiralamak suretiyle el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Kalan diğer ticari üniteleri de ihale çıkarılacak. İnsanların buraya geldiklerinde mutlu oldukları, huzurlu bir şekilde vakit geçirdikleri isteyen vatandaşımızın kiliseye gittiği, isteyen vatandaşımızın camide namaz kıldığı, yeşil alanlarda vakit geçirilecek bir alan haline gelecek. Buradan gelen talep ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine konutların vadelerini 10 yıldan 15 yıla çıkarıyoruz. Buradaki konutlarımız sıfır faizle vadelendirdik. Vatandaşımız kiranın da altında bir bedelle burada hak sahibi olabilecek" diye konuştu.

Diyarbakır'ın en tarihi yerlerinden biri olan Dağkapı Meydanı'na ilişkinde konuşan Bakan Kurum, Diyarbakır'a yakışacak yepyeni bir meydan yapacaklarını sözlerine ekledi.

(Sedat Irmak/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 19:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum'dan Sur ilçesine ilişkin önemli açıklamalar - Son Dakika


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