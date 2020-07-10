Bakan Kurum'dan tarihi bölgede tekne turu - Son Dakika

Bakan Kurum'dan tarihi bölgede tekne turu

Bakan Kurum'dan tarihi bölgede tekne turu -Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu turizme kazandırıldı -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum;

Bakan Kurum'dan tarihi bölgede tekne turu

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu

- Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu turizme kazandırıldı

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum;

-"Tüm Türkiye'ye hizmet edecek"

-"Çok önemli bir çevre projesini bitirmiş bulunmaktayız"

KIRIKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'deki Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü kanyonunda tekne turu yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale ziyaretleri kapsamında Keskin ilçesini ziyaret ederek, yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, ilçede gezerek projelerin gerçekleşeceği alanlarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, daha sonra Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Keskin ilçesi sınırlarında yer alan Selçuklu mimarisiyle yapılan Çeşnigir köprüsü ve kanyonunda da incelemelerde bulundu. Bakan Murat Kurum, yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan ve Kırıkkale Valiliğinin girişimleriyle turizme kazandırılan Çeşnigir Köprüsünde vatandaşlarla bir araya gelerek çocuklara da oyuncak hediye etti. Buradaki incelemelerin ardından Kurum ve beraberindekiler Çeşnigir Kanyonu'nda tekne turu yaptı.

"Tarihi ve doğal güzelliklerin olduğu, her türlü duyguyu hissedebileceğiniz çok önemli bir alan"

Çeşnigir Kanyonu Projesinin kente ve bölgeye değer katacağını belirten Kurum, "Çeşnigir Kanyonu içerisindeyiz. Tarihi güzelliklerin olduğu, doğal güzelliklerin olduğu, burada her türlü duyguyu hissedebileceğiniz çok önemli bir alan. Ankara'ya 80 kilometre mesafede. 500 bin metrekare alan üzerinde bir çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Kırıkkale Valiliğimiz, İl Özel İdaresi ve Bakanlığımız, hem genel müdürlüklerimiz hem İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle bu projeyi gerçekleştiriyoruz. İçinde kanyonumuzun olduğu kanyon güzergahı içinde 6.5 kilometre yürüyüş ve bisiklet yolunun olduğu 2 tane seyir terasımız var" diye konuştu.

"Çok önemli bir çevre projesini bitirmiş bulunmaktayız"

Seyir teraslarında vatandaşların doğal güzelliklerini görebileceklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Göl çevresi etrafımızda dinlenme alanlarının yürüyüş alanlarının olduğu tarihi köprümüzün Selçuklu dönemine uzanan ihyasını ve inşasını yine bu proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz hemen yanı başımızda Hititler dönemine ait yerleşim yerlerini içinde barındıran çok önemli bir doğa projesini, çevre projesini bitirmiş bulunmaktayız."

"Tüm Türkiye'ye hizmet edecek"

Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu Projesinin sadece Türkiye'ye hizmet edeceğini dile getiren Kurum, "Bugün hep birlikte bu alan üzerinde ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bu alanı Kırıkkale'mize kazandırmış olduk. Vatandaşlarımız burada mutlu, güvenli ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler. Sadece Kırıkkale'ye hizmet etmeyecek, tüm Türkiye'ye hizmet edecek. Yine Ankara'mızdan, Konya'mızdan, Kırşehir'imizden, tüm vatandaşlarımızın vakit geçireceği önemli alanların inşasını tamamladık ve vatandaşımızın hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'a ziyaretleri sırasında Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Keskin ilçe Belediye Başkanı Dede Yıldırım, Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir ve diğer ilgililer eşlik etti.

Murat Kurum, Kırıkkale, Selçuklu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Kurum'dan tarihi bölgede tekne turu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim 18:00 Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
20:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 05:12:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum'dan tarihi bölgede tekne turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]