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Bakan Kurum'dan termik santral açıklaması Açıklaması

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde, bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı kararlı şekilde atacaklarını söyledi.

Bakan Kurum'dan termik santral açıklaması Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde, bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı kararlı şekilde atacaklarını söyledi.

Kurum, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde termik santrallere, bu yılın sonuna kadar tamamlamaları gereken çevre mevzuatına uyuma yönelik düzenlemeler için 2,5 yıl ek süre verilmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu konuda 2020'nin başına kadar süre verildiğini hatırlatan Kurum, santrallerin bazılarında yenileme olduğunu ancak bazılarının da bu adımları atmadıklarını vurguladı.

Son yasada 6 ay içerisinde termik santrallerdeki filtrelemeye ilişkin adımları santrallerin atması gerektiğini vurgulayan Kurum, "Eğer 6 ay içerisinde termik santraller filtrelemede bu adımı atmazsa, bunu biz dün de bakan arkadaşlarımızla istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı görüştedir. 6 ay içerisinde atılmayan adımları biz bakanlıklar olarak resen atıp o tedbiri gerekirse biz kendimiz alıp çevreyi, doğayı koruyacak adımı kararlı bir şekilde atacağız." diye konuştu.

"2022'ye kadar bekleyemeyiz"

Kurum, "2022'ye kadar bekleme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Şu anki yasada 6 ay içerisinde bu işe başlamak durumundalar. Başlamazlarsa eğer altıncı ayın sonunda biz gider fiilen bu işlerin yapımına gireriz. İlave bir 6 ay vermiş olacağız öyle düşünelim." dedi.

Boğaziçi Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi taslağına ilişkin Kurum, "Meclisin takdirindedir. Bizim oradaki amacımız boğazdaki yeşil alanı artırmak ve boğazın silüetini daha iyi hale getirmek. Boğazdaki kaçak yapılarla mücadele etmek. Deprem riski yaşayan vatandaşlarımızın, deprem riskini bertaraf etmek. Sınırlara baktığımızda da orada 1983'te belirlenmiş, bugünün şartlarına uymayan bir durum söz konusu. Bu durumları da gözetip bir çalışmayı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Kurum, AK Parti, Deprem, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:56 Kaynak: AA
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