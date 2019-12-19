Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden termik santrallere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "13 termik santralin yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının son durumunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan bürokratlarımız ve elektrik üretim tesislerinin yöneticilerinin yer aldığı toplantımızda değerlendirdik. Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

(İHA)

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
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