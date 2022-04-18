Tuşba ilçesine millet bahçesi müjdesi - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde millet bahçesinin yapımına haziran ayında başlanacağı bildirildi.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TOKİ tarafından 22 Kasım 2021 tarihinde ihalesi yapılan 717 bin 212 metrekare alana sahip millet bahçesinin yapımına haziran ayında başlanacağı müjdesini verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Salih Akman, Bakan Kurum'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, ihale bedeli yaklaşık 100 milyon lira olan projenin sadece Tuşba ilçesine değil, bölgeye büyük bir değer katacağını vurguladı.

Projenin yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile Vanlıların yaşam kalitesini yükselteceğini aktaran Akman, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefleri doğrultusunda yapılacak olan millet bahçemiz Tuşba'ya ve dolayısıyla Van ve bölge ekonomisine de katma değer sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.