Bakan Kurum'dan yeni konut projesi müjdesi: Orta gelirliler için de konut kampanyası düzenlenecek - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan yeni konut projesi müjdesi: Orta gelirliler için de konut kampanyası düzenlenecek

27.09.2022 10:56

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kısa süre önce açıklanan 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından orta gelirliler için de yeni bir kampanya düzenleneceğini belirterek, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak ifade edilen "İlk evim, ilk iş yerim" projesinin yankıları sürerken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir sosyal konut projesinin müjdesini verdi.

EKİM AYI İÇİNDE KAMPANYA DETAYLARI BELLİ OLACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni gelişmenin haberini verdikten sonra "Emlak Konut, GYODER, İMDER ve TMB ile görüşüyoruz" sözlerini kullandı. A Para'da yer alan habere göre; Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Hazine Bakanlığı ile faiz konusunda çalışmamız var, indirimi ve taksiti de çalışıyoruz. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız." ifadeleri kullandı.

KONUT PROJESİNİN KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Bakan Kurum, açıklaması sırasında "GYODER'le, İMDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.

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Murat Kurum, Emlak, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Bakan Kurum'dan yeni konut projesi müjdesi: Orta gelirliler için de konut kampanyası düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan yeni konut projesi müjdesi: Orta gelirliler için de konut kampanyası düzenlenecek - Son Dakika
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