Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak ifade edilen "İlk evim, ilk iş yerim" projesinin yankıları sürerken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir sosyal konut projesinin müjdesini verdi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni gelişmenin haberini verdikten sonra "Emlak Konut, GYODER, İMDER ve TMB ile görüşüyoruz" sözlerini kullandı. A Para'da yer alan habere göre; Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Hazine Bakanlığı ile faiz konusunda çalışmamız var, indirimi ve taksiti de çalışıyoruz. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız." ifadeleri kullandı.
Bakan Kurum, açıklaması sırasında "GYODER'le, İMDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.
Son Dakika › Finans › Bakan Kurum'dan yeni konut projesi müjdesi: Orta gelirliler için de konut kampanyası düzenlenecek - Son Dakika