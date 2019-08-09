Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum Denizli'de: 976 binanın 108'i ağır hasarlı
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Bakan Kurum Denizli'de: 976 binanın 108'i ağır hasarlı

8 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda.

Bakan Kurum Denizli'de: 976 binanın 108'i ağır hasarlı, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda." dedi.
Murat Kurum, Denizli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:32 
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