Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Denizli'de incelemelerde bulunacak
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Bakan Kurum, Denizli'de incelemelerde bulunacak

45 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin olduğu Denizli'nin Bozkurt ilçesine giderek incelemelerde bulunacak.

Bakan Kurum, Denizli'de incelemelerde bulunacak, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin olduğu Denizli'nin Bozkurt ilçesine giderek incelemelerde bulunacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ekiplerin hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden brifing alacak.
Kurum, daha sonra ilçe sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinleyecek, açıklama yapacak.
Murat Kurum, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:58 Kaynak: AA
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