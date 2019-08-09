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Bakan Kurum deprem bölgesinde

24 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli'nin Bozkurt ilçesine geldi.

Bakan Kurum deprem bölgesinde, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli'nin Bozkurt ilçesine geldi.

Bakan Kurum incelemelerde bulunmak üzere depremin meydana geldiği Denizli'nin Bozkurt ilçesine geldi. Bakana Denizli Valisi Hasan Karahan ve protokol üyeleri eşlik etti. Protokol üyeleri ile birlikte Çardak ve Bozkurt ilçelerinde depremin hasara yol açtığı mahallelerdeki yapılarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum depremden etkilenen vatandaşları Kızılay'ın yemek noktasında ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, en kısa sürede yaralarının sarılacağını, kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi. Ayrıca Tutluca Mahallesindeki zarar gören bir camiyi de inceleyen Bakan Kurum, ilgili yetkili ve görevlilere de caminin en kısa sürede yıkılması için talimat verdi. - DENİZLİ
Murat Kurum, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:51 Kaynak: İHA
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