Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasarlı evlerde incelemelerde bulunması

Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.