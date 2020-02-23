Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika

Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı

20 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasarlı evlerde incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasarlı evlerde incelemelerde bulunması

Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı

Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:11 Kaynak: AA
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