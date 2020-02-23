Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika

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Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı
20 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasarlı evlerde incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:11 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasarlı evlerde incelemelerde bulunması
Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
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