Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı (2) - Son Dakika

Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı (2)

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı (2)

Murat Kurum, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:02 Kaynak: AA
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