Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı (2) - Son Dakika

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Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı (2)
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:02 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu.
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