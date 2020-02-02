Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu (1) - Son Dakika

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Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu (1)
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da deprem bölgesinde incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:07 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da deprem bölgesinde incelemede bulundu. (1)
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