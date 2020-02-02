Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu (1) - Son Dakika

Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu (1)

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da deprem bölgesinde incelemede bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da deprem bölgesinde incelemede bulundu. (1)

Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu (1)

Murat Kurum, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:07 Kaynak: AA
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