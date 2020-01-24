Bakan Kurum deprem bölgesinde son durumu açıkladı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'daki depremde ağır hasarlı binaların yarından itibaren yıkılacağını belirterek, "Ağır hasarlı yapılar için acil olarak AFAD'ın da göndereceği bedelle ilk etapta 10 bin, toplamda 21 bin 500 lira acil yarım ödeneği verilecek. Hafif hasarlı yapılar için acil olarak ilk etapta 2 bin 500, toplam 6 bin 500 ödenek göndereceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen çarşamba Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gören evlerin bulunduğu mahalleleri ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Akhisar Kaymakamlığında kriz masası toplantısı yapan Bakan Kurum, daha sonra basın açıklaması yaptı. Bakan Kurum'un açıklamasında Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kırkağaç Belediye Başkanı İsmail Gedüz, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir ile Mehmet Ali Özkan da hazır bulundu.

2 BİN 500 BİNA İNCELENDİ

Bakan Kurum, "Tüm Manisa'mıza, Akhisar'ımıza, Kırkağaç'ımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Deprem sonrasında tüm bakanlıklarımız, Kızılay'ımız, AFAD'ımız, bakanlığımıza bağlı tüm birimler sahada. Vatandaşlarımızın yanında olmak suretiyle yaralarını sarmak ve hızlı şekilde ihtiyaçlarını gidermek üzere gece gündüz hizmet ettiler. Hemen acil ihtiyaçları gidermek, akabinde hasar tespitleri yapmak üzere bakanlığın birimleri sahada geldi. Bu süreçte 2 bin 500 bina inceledik. Tespit neticelerinde Akhisar'da ağır hasarlı 134, Kırkağaç'ta 115, toplam 249 binamızın olduğu tespit edildi. Akhisar'da az hasarlı 176, Kırkağaç'ta 184, toplam 360 binamızın olduğu tespit edildi. Kamu yapılarından bir okulun az hasarlı diğerleri hasarsız olduğu belirlendi. Bugün beş mahallemizi inceledik. Beş mahallede bir camimizin ağır hasarlı, bir camimizin minaresinin ağır hasarlı olduğu tespit edildi" diye konuştu.

ACİL YARDIM ÖDENEĞİ VERİLECEK

Ağır hasarlı binalara girilmemesi noktasında gerekli uyarı ve tebligatları yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Valilik ve kaymakamlık eliyle tebligat yapacağız. Yarından itibaren ağır hasarlı binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızı valilik ve kaymakamlık eliyle güvenli şekilde misafirhanelerimizde ve otellerimizde misafir edeceğiz. Ağır hasarlı yapılar için acil olarak AFAD'ın da göndereceği bedelle ilk etapta 10 bin, toplamda 21 bin 500 lira acil yarım ödeneği verilecek. Hafif hasarlı yapılar için acil olarak ilk etapta 2 bin 500, toplam 6 bin 500 ödenek göndereceğiz. Pazartesi itibariyle vatandaşlarımızın kaymakamlıklara bildireceği hesaplara valilik kanalıyla bedelleri yatırılacak" ifadelerine yer verdi.

100'ER KONUTUN İNŞASINA BAŞLANACAK

Hasar tespiti ile birlikte Toplu Konut İdaresince hem Kırkağaç, hem Akhisar'da 100'er konutun inşasına başlayacaklarını belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın talebi halinde bu konutlardan hak sahipliği sürecini İçişleri Bakanlığı Afet İşleri Başkanlığı ve bakanlığımız olarak süreci yürüteceğiz. Vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Ülkemiz deprem bölgesi. Yılda 6 ve üzeri birçok deprem meydana geliyor. Bir asırda yaşadığımız depremlerde 80 binin üzerinde canımız gitti, birçok ocağa ateş düştür. İstiyoruz ki kentsel dönüşümü tüm belediyelerimizin, vatandaşlarımızın el birliği işe yürütmesi gerek. Acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon kontun her yıl 300 binini dönüştürmek için çalışıyoruz. 65 bin konutun inşasını başlattık. Kararlı bir şekilde acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu dönüştürmek istiyoruz. Dönüşüm hedeflerimiz; hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşümdür."

(Ceren Atmaca - Sadık Cangel - Aykut Yeniçağ - Önder Aydın/İHA)