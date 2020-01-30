Bakan Kurum, depremde hasar gören konutları inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, depremde hasar gören konutları inceledi - Son Dakika

Bakan Kurum, depremde hasar gören konutları inceledi

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un mahalleye gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasar gören binaları incelemesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yetkililerden bilgi alması Hasar gören binalardan çıkarılan eşyalar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasar...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un mahalleye gelişi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasar gören binaları incelemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yetkililerden bilgi alması

Hasar gören binalardan çıkarılan eşyalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasar gören binaları incelemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla görüşmesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Abdullahpaşa Mahallesi'nde depremde hasar gören yapıları inceledi.

Bakan Kurum, depremde hasar gören konutları inceledi

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:37 Kaynak: AA
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