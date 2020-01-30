Bakan Kurum, depremde hasar gören konutları inceledi - Son Dakika

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Bakan Kurum, depremde hasar gören konutları inceledi
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un mahalleye gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasar gören binaları incelemesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yetkililerden bilgi alması Hasar gören binalardan çıkarılan eşyalar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasar...
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:37 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un mahalleye gelişi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasar gören binaları incelemesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yetkililerden bilgi alması
Hasar gören binalardan çıkarılan eşyalar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasar gören binaları incelemesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla görüşmesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Abdullahpaşa Mahallesi'nde depremde hasar gören yapıları inceledi.
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