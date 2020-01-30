Bakan Kurum, depremde hasar gören mahallelerde incelemede bulunuyor - Son Dakika
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Bakan Kurum, depremde hasar gören mahallelerde incelemede bulunuyor

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören mahallelerde bina ve alan incelemesinde bulunuyor.

Bakan Kurum, depremde hasar gören mahallelerde incelemede bulunuyor, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören mahallelerde bina ve alan incelemesinde bulunuyor.


Abdullah Paşa Mahallesine giden Bakan Kurum, hasar gören binaların içine girip inceleme yaptı. Mahallede yaşayan ve evleri hasar gören vatandaşlarla da görüşen Bakan Kurum, hasarlı bölgeleri daha hızlı tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılabilmesi için takviye ekiplerin sahada çalıştığını belirtti. Bakan Kurum, Abdullah Paşa Mahallesindeki incelemelerin ardından diğer mahallelere geçecek. - ELAZIĞ

Murat Kurum, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:57 Kaynak: İHA
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