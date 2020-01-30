Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum, depremde hasar gören mahallelerde incelemede bulunuyor - Son Dakika
Bakan Kurum, depremde hasar gören mahallelerde incelemede bulunuyor
14 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören mahallelerde bina ve alan incelemesinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören mahallelerde bina ve alan incelemesinde bulunuyor.
Abdullah Paşa Mahallesine giden Bakan Kurum, hasar gören binaların içine girip inceleme yaptı. Mahallede yaşayan ve evleri hasar gören vatandaşlarla da görüşen Bakan Kurum, hasarlı bölgeleri daha hızlı tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılabilmesi için takviye ekiplerin sahada çalıştığını belirtti. Bakan Kurum, Abdullah Paşa Mahallesindeki incelemelerin ardından diğer mahallelere geçecek.
(Şinasi İnan - Rıdvan Yeşilırmak/İHA)
Son Dakika Deprem paylaşımları gündem olan Berna Laçin'in reklam anlaşması feshedildi Koku üzerine eve giden belediye ekipleri, 3 kamyon dolusu çöp çıkardı Elazığ'da gönülleri fetheden Suriyeli Mahmud'un İdlib'deki ailesi evsiz kaldı AKUT'un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi