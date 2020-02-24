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Bakan Kurum: "(Depremde Van'da hasar gören yapılar) Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar...
6 saat önce
Bakan Kurum: "(Depremde Van'da hasar gören yapılar) Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız."
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:32 Kaynak: AA
Bakan Kurum: "(Depremde Van'da hasar gören yapılar) Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız."
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