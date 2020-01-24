Bakan Kurum, depremden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, depremden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu (1) - Son Dakika

Bakan Kurum, depremden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu (1)

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'nın Akhisar ilçesinde depremden zarar gören Karabörklü, Selçikli ve Karakurt köylerinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'nın Akhisar ilçesinde depremden zarar gören Karabörklü, Selçikli ve Karakurt köylerinde incelemelerde bulundu.

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Bakan Kurum, depremden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu (1)

Murat Kurum, Karakurt, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:05 Kaynak: AA
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