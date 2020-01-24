Bakan Kurum, depremden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu (1) - Son Dakika

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Bakan Kurum, depremden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu (1)
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'nın Akhisar ilçesinde depremden zarar gören Karabörklü, Selçikli ve Karakurt köylerinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:05 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'nın Akhisar ilçesinde depremden zarar gören Karabörklü, Selçikli ve Karakurt köylerinde incelemelerde bulundu.
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