Bakan Kurum, depremin merkez üssü Sivrice'de inceleme yaptı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice ilçesinde incelemelerde bulundu.

Elazığ'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak 2020 depremi sonrasında TOKİ aracılılığı yapılan ve yapımı süren konutları yerinde inceledi.Kent merkezinde incelemelerini tamamlayan Bakan Kurum, ardından depremin üst bölgesi Sivrice ilçesine geçti. Buradaki TOKİ konutlarını inceleyen Bakan Kurum, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum'a programlarında, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ile Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve ilgili kurum amirleri eşlik etti. - ELAZIĞ