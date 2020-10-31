Bakan Kurum: "Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık"

31.10.2020 11:04

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıİZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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"Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık."

"Vatandaşlardan ricamız, hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra binalara girmeleri. Yıkılma riski olan binalar var."

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak."

"56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak."

"TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı."

"Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak."

Bakan Kurum: Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık
Bakan Kurum: Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık
Bakan Kurum: Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık
Bakan Kurum: Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık

Murat Kurum, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık' - Son Dakika


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