Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem konutlarında incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ve Malatya'da 27 bin konutun dönüşümünü başlattıkların belirterek, "Depremin üzerinden bir yıl geçmeden 8 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu an itibarıyla sadece Elazığımızda biten konut sayısı 11 bin bağımsız bölümü aşmıştır. Malatya'da sürdürdüğümüz 4 bine yakın bağımsız bölümün de hemen hemen yarısı tamamlanmış, kalan yarısı için de imalatlar hızlı bir şekilde devam etmektedir." dedi.

Temaslarda bulunmak amacıyla Elazığ'da bulunan Bakan Kurum, İller Bankası Elazığ Bölge Müdürlüğünde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısına katıldı, Zafran ve Sürsürü Mahallesi'nde TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan konutlarda ve AK Parti İl Başkanlığı yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kurum, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, deprem esnasında Elazığ'da çok önemli bir süreç yürüttüklerini, 84 bin binada hasar tespit çalışması yaptıklarını, 7 bin 500 personel ile arama, kurtarma ve hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ile diğer bakanlıklarla hep birlikte örnek bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Kurum, bu çalışmada her türlü fedakarlığı yapan AFAD, Kızılay, UMKE, bakanlığın tüm birimleri, TOKİ, İller Bankası, Valilik, Belediye ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Projeler kararlı bir şekilde yürütülüyor

Bakanlıklarla uyum içinde Türkiye tarihinin en büyük dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirdiklerini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Elazığ ve Malatya'da 27 bin konutun dönüşümünü başlattık. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden 8 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu an itibarıyla sadece Elazığımızda biten konut sayısı 11 bin bağımsız bölümü aşmıştır. Malatya'da sürdürdüğümüz 4 bine yakın bağımsız bölümün de hemen hemen yarısı tamamlanmış, kalan yarısı için de imalatlar hızlı bir şekilde devam etmektedir. 3 bin 500 tarım köy konutu yapıyoruz. Tarım köy konutları da hakikaten kırsal kalkınmayı sağlayacak. Köylerimizin, beldelerimizin kalkınmasına fayda sağlayacak ve aynı zamanda orada üretimi, istihdamı teşvik edecek çok önemli proje olarak görüyoruz."

Elazığ'da gitmedikleri mahalle, ilçe, beldenin kalmadığını, hepsinde vatandaşlarla beraber olduklarını aktaran Kurum, Sürsürü Mahallesi'nde de çok önemli dönüşüm projesi yürüttüklerini söyledi.

Kalan konutlarının tamamını da yıl sonu teslim edeceklerini ve vatandaşlara sağlam ve güvenli konutlarını vereceklerini dile getiren Kurum, şehrin kuzeyini, güneyini, batısını ve doğusunu geliştiren, 50, 100 yılını planlayacak şekilde bir proje gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Zemin artı 3-4 katı geçmeyen, peyzajı, oyun alanları ve yürüyüş alanlarıyla yaşanabilir, yerel mimarinin her türlü detaylarının kullanıldığı örnek projeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. TOKİ'mizin 600 şantiyesinde yaklaşık 100 bin işçimiz var. Bu da 100 bin aile demektir, 100 bin aileye istihdam, iş, AŞ demektir. 27 bin konutun yapımında çok büyük emekleri var. Salgın, kış, deprem demediler ve bir yıl içerisinde sağlam ve güvenli konutları bizlere teslim etme imkanını verdiler. Tüm işçi kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum."

Konutların bitme aşamasına geldiğini ve bittikçe vatandaşların mutluluğunu gördüklerini anlatan Kurum, "Elbette ki kaybettiğimiz canlarımızı geri getiremeyiz. 41 canımızı 24 Ocak depreminde yitirdik. Yine 11 şehidimizi Bitlis'te Osman Erbaş paşamızla birlikte kaybettik. Kaybettiğimiz tüm depremzede vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Sadece Elazığ'da 23 bin konutun yapıldığını ve bunlardan 1500'ünün de daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "50-100 bin Sosyal Konut" kapsamında yaptıkları projeler olduğunu aktaran Kurum, şehrin 4 aksında da yerleşim alanları inşa ettiklerini, bunun kenti 4 tarafta da büyüteceğini dile getirdi.

Kanal İstanbul projesi

Gazetecilerin Kanal İstanbul'a ilişkin sorusu üzerine Kurum, şöyle konuştu:

"Kanal İstanbul ile ilgili sürece Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştı. Yazın inşallah Kanal İstanbul'un temellerini Ulaştırma Bakanlığımız atacaklar. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm planlamaları yaptık. Bu planlamalar çerçevesinde gerek çevre düzeni planını gerek 5000-1000 ölçekli uygulama imar planlarını onayladık ve askıya çıktık. Biz eser üretiyoruz. İşte eserlerimiz arkamızda duruyor. 19 yıldır hep eser üreterek, milletimize hizmet ederek, bugünlere geldik ve aynı anlayışla projelerimizi yapacağız. Kanal İstanbul projesi de aziz İstanbulumuz, Türkiyemiz için çok önemli bir şehircilik projesidir. Boğazımızı kurtarma projesidir."

Bakan Kurum, "Her türlü detay proje içinde düşünülmüş ve buna göre tedbir alınmıştır. Hiçbir şekilde İstanbulumuzda depremi tetiklemeyecektir, su kaynaklarına zarar vermeyecektir. Çevreye, ekolojik koridorlara, oradaki yaban hayatına ilişkin her türlü tedbir alınmıştır." diyen Kurum, şunları kaydetti:

"İçinde yürüyüş ve bisiklet yollarımız olacak. Bir cazibe merkezi olacak. Doğallığıyla, güzellikleriyle, oradaki yeşil alanlarıyla İstanbulumuza ve ülkemize marka ve değer katacak inşallah bir proje olacaktır. Kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Gelen itirazları değerlendiriyoruz. Düzeltilmesi gereken süreçte her türlü itiraz karşısında düzeltilecekleri düzeltmeye gayret gösteriyoruz ve bu anlayışla da Kanal İstanbul projesini yürüteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi inşallah yaz aylarında temelini hep birlikte atacağız."

Kurum, Sivrice ilçesinde de TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu.