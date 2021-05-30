BAKAN KURUM, DEPREMZEDELER İÇİN YAPIMI SÜREN KONUT PROJELERİNİ İNCELEDİ - Son Dakika

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların yerine yapımı süren konut projelerini inceleyerek bilgi aldı.

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan apartmanların yerine yapılan binaları incelemek üzere İzmir'e geldi. Bayraklı ilçesi, Adalet, Salhane ve Mansuroğlu mahalleri olmak üzere 3 bölgede 910 adet konut ve 132 adet dükkanın inşaatının yapıldığı şantiyeyi ziyaret eden Bakan Kurum, tamamlanan örnek daireleri basın mensuplarına gezdirdi. Rezerv alanda da inceleme yapan Bakan Kurum, "3 milyon 750 bin metrekare büyüklüğünde rezerv alan belirledik. Toplam 3.516 rezerv konut inşa ediyoruz. Kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. Yılsonu itibariyle burada teslimlere başlayacağız ve önümüzdeki yıl haziran ayında bu alan, İzmir'de bir cazibe merkezi olacak. Yeni bir uydu kentin inşasını başlatmış olduk" dedi.

Bakan Kurum'a İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin eşlik etti.

"VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞUNA ŞAHİT OLDUK"

Rezerv alandaki çalışmaları inceleyen ve bilgi alan Bakan Kurum, konuşmasında, depremin ardından bir taraftan enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çabası sürdürürken diğer taraftan da mağduriyetleri giderme hedefiyle yeni yapılacak konutlar için projeleri çizip, yapım sürecini başlatmaya gayret gösterdiklerini vurguladı. Bakan Kurum, 'Gece gündüz İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, UMKE'miz, Jandarma'mız, gönüllü kuruluşlarımız bir seferberlik ruhuyla İzmirli kardeşlerimizin yanında oldu. Tüm STK'lar İzmirli depremzedelerimiz için, enkaz altından olanı bir an önce çıkarmak, yaralı varsa bir an önce ulaşmak için seferber olduk. TOKİ, şehrin merkezinde 7 deprem dönüşüm bölgesinde, diğer taraftan da Tarım Bakanlığımızla ortak yürüttüğümüz rezerv alanımızda çalışmaları eş zamanlı başlattık. Hızlı aksiyon almak istiyorduk. Depremzede kardeşlerimizi bir an önce sağlam güvenli konutlarına yerleştirmek için çok hızlı şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Depremzede vatandaşlarımızla karşılaştık, konutların yapıldığı, yükseldiği süreçle ilgili mutluluklarına şahit olduk" açıklamasında bulundu.

'KONUTLARIN İNŞASI HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

'22 Şubat'ta İzmir'imiz için tarihi bir güne şahitlik ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle; İzmir tarihinin en büyük deprem dönüşümünü, toplamda 5.000 konutluk projemizi başlattık" ifadesini kullanan Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

'Cumhurbaşkanımız, depremzede kardeşlerimize Ağustos ayı itibariyle konutlarımızı bitirip etaplar halinde teslim edeceğimizin sözünü verdiler. Gelinen aşamada konutlarımızı gezdik. Depremi en çok hissettiğimiz Bayraklı ilçemizde, özellikle Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu mahallelerimizde yıkılan veya ağır hasar gören binaların olduğu bölgelerde, toplam büyüklüğü 75 bin metrekare olan alanda çok örnek bir dönüşüm yapıyoruz. Sadece depremzede vatandaşlarımızın yer aldığı mahalle kültürünü, sevgiyi, hoşgörüyü yeniden yaşatabileceğimiz konutların inşaası hızlı bir şekilde devam ediyor."

"TÜM MALZEMELER KALİTELİ KULLANILIYOR"

Devam eden projeler hakkında detayları aktaran Bakan Kurum, 'Salhane Mahallesi 1. Bölgedeki 228 konut ve 15 dükkanımızın inşaatları devam ediyor. Kaba inşaatları devam eden konut ve dükkanlarımızı eylül ayında bitirip teslim edeceğiz. Manavkuyu Mahallesi 2. Bölgedeki 140 konut ve 24 dükkanın kaba ve ince inşaat işleri devam ediyor. Eylül ayında bitirip teslim edeceğiz. Salhane ve Mansuroğlu Mahalleleri 3. Bölgedeki 910 konut ve 132 dükkanın hafriyat ve fore kazık çalışması ile beton imalatları devam ediyor. 2022 yılının Şubat ayında burayı da bitireceğiz. Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahalleleri 4., 5., 6. ve 7. Bölgelerde 166 konut ve 37 dükkanın inşaatları da devam ediyor. Bu projelerimizi de eylül ayında bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Dairelerimizi gezdik en küçük dairemiz bile brüt 120 metrekareye ulaşan oldukça kullanışlı, birinci sınıf malzemelerden. Bugün İzmir'de en kalite konutta ne kullanılıyorsa depremzede vatandaşlarımız için kullanılan aynı kalite, aynı işçilikle yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TOPLAM 3.516 REZERV KONUT İNŞA EDİYORUZ"

3 milyon 750 bin metrekare büyüklüğünde rezerv alan belirledikleri bilgisini aktaran Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bir rezerv alan belirledik. Gerek depremzede vatandaşlarımız için gerekse şehrin içinde riskli olan ve burada ev talep eden vatandaşlarımız için 3 milyon 750 bin metrekare büyüklüğünde rezerv alan belirledik. Toplam 3.516 rezerv konut inşa ediyoruz. Kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. Yılsonu itibariyle burada teslimlere başlayacağız. Önümüzdeki yıl haziran ayı içerisinde bu alan gerçekten İzmir'de bir cazibe merkezi olacak. Yeni bir uydu kentin inşasını başlatmış olduk. Alanın yaklaşık yüzde 60'ını donatıya ayıyoruz. Donatı alanlarına, toplamda 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak. Vatandaşlarımız bu yeşil alandan istifade edecekler."

"İZMİRİMİZ DE MİLLET BAHÇESİ İHTİYAÇLARI SÖZ KONUSU"

Millet bahçeleri projesi kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Bakan Kurum, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle başlattığı millet bahçeleri projemiz var. Bu kapsamda Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız sahada fiilen 321 adet millet bahçesi inşasını yürütmektedir. 57 tanesini bitirdik. İnşallah 5 Haziran'da millet bahçelerinin de açılışıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız. Sadece millet bahçeleri değil çevreyle ilgili birçok projeye değinmiş olacağız. İzmirimizde de millet bahçesi ihtiyaçları söz konusu. Bayraklı ilçemize, 360 bin metrekare konutlarımızla eş zamanlı bitecek bir millet bahçesini kazandırıyoruz. Sadece deprem konutları değil bir yaşam alanı olacak. Tüm İzmirimiz burada vakit geçirecekler. Yatırım değerine baktığınızda 7 bölgedeki dönüşüm sürecimiz 543 milyon lira. Buradaki 3 bin 500 konutumuz, millet bahçemizi de eklediğimiz zaman 2 milyar 200 milyon lira yatırım değeri olan bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'TOPLAMDA 2 BUÇUK MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPTIK"

İzmir'de ve Elazığ'daki yaşanan depremlerin, Kartal'da yaşananların, Kağıthane ve Çankaya'da çöken istinat duvarının kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Kurum, 'Tüm Türkiye'de dönüşüm projelerimiz var. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın 2013 yılında başlattığı seferberlik kapsamında 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü sağladık. 1 milyon 100 bin sosyal konut hedefiyle çalışmalarımız başlattık. Toplamda 2 buçuk milyon konutun dönüşümünü yapmış olduk. Doğrudan 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almak... Hedefimiz her yıl 300 bin, 5 yıllık süreçte de 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır" dedi.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİMİZİ VERECEĞİMİZİ İLETTİK"

Dönüşümün bir an önce tamamlanması için çağrıda bulunan Bakan Kurum sözlerini şöyle tamamladı: 'Çağrım; tüm Türkiye'de belediyelerimizin, vatandaşımızın bu işin bir tarafından tutması ve vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde hızlı, yerinde, gönüllü prensipleriyle yürümesi. Sadece İzmir'de depremzede kardeşlerimize 10 milyon lira kira, taşınma yardımı yaptık. Güzel İzmirimiz, çok daha yeşil olan, bisiklet yolları olan bir şehri hak ediyor. Belediye başkanlarımıza da talimatımız şudur; gerek ağır hasarlı, orta ve az hasarlı binalar için, biz bakanlık olarak, belediyemiz de işin bir ucundan tutacak. Vatandaşımız da dönüşme razı. Bakanlık olarak her türlü desteğimizi vereceğimizi ilettik. Her türlü talebi karşılamaya gayret ediyoruz. Amacımız 50 yıllık, 100 yıllık planlamasını yapmak. Gerçekten bir cazibe merkezi olacak. Eser üretiyoruz ve eser siyaseti yapmaya gayret ediyoruz. Örnek bir yaşamı inşa etmiş olacağız."

BAKAN KURUM'A CHP'Lİ VATANDAŞTAN ÖVGÜ

Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla ve esnafla da sohbet eden Bakan Kurum'a, Hayrullah Timur isimli bir vatandaş, "Sizin başarılarınızı görüyoruz. Başımıza bir felaket geldi. Çok kaliteli malzemeler kullanılıyor. İşçiler çok güzel çalışıyor. Her yer aynı şekilde hızlı çalışıyor. Ben AKP'li değilim CHP'liyim ama gördüğümü söylerim. Vallahi çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Hayrullah Timur'un Siverekli olduğunu öğrenince "Siverekli nasıl CHP'li olur. İzmir'e gelince mi değişiyorsunuz?" diyerek Timur'a sarıldı.

"İKİ ÇOCUĞUM VAR NASIL SIĞACAĞIZ?"

İki çocuğu olduğunu ve yaklaşık 25 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Emrullah Timur ise depremde ağır hasar aldıktan sonra yıkılan evinin yerine yapılan evi, güzel olsa da küçük bulduğunu dile getirerek, 'İki çocuğum var nasıl sığacağız?" sorusunu yöneltti.

Bakan Kurum ise "Orası 95 metre kare. 95 metrekare bizim daire brütü. Piyasada satılan brüte baktığında o 125 metrekare. Oldukça geniş bir 2 artı 1. Depremin üzerinden 7-8 ay geçti. Ağustos'ta inşallah Adalet Sitesi, Cumhuriyet Sitesi, Barış Sitesi'ni teslim edeceğiz. Aldığınızda otoparkıyla, çevre düzenlemesiyle, bina kalitesiyle o bölgenin en iyi binaları olacak" yanıtını verdi.