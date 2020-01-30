Bakan Kurum, depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Kurum, depremzedeleri ziyaret etti

22 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremde evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremde evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Kızılay Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Kurum, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Evleri hasar gören depremzedeler ve esnafla görüşen Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi.

Bakan Kurum, incelemeleri sırasında eşya almak için hasarlı evine giren Özer Adaletli'yi (27) uyararak, tehlike arz eden evden bir an önce çıkmasını istedi.

Depremzede Adaletli'nin eşya ve sobada yakacak malzeme için eve girdiğini belirtmesi üzerine Kurum, "Sana yardım edilecek. Yakacak da eşya yardımı da yaparız. Kendini tehlikeye atma." dedi.

Bakan Kurum, çocuklara oyuncak da dağıttı.

Bakan Kurum, depremzedeleri ziyaret etti

Kızılay Mahallesi, Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:31 Kaynak: AA
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