Bakan Kurum, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Bakan Kurum, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Dereli ilçesindeki incelemelerde bulunması Dereli'de selden zarar gören alanlar GİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.
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26.08.2020 23:07:42. #1.12#
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