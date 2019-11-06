Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çocuklarımızın o tertemiz yüreklerini zehirleyerek onların ellerine kalem yerine, silah tutuşturdular. Ağrı'mıza hizmet etmek için devletimizin gönderdiği paraları Kandil'in bir pusulasıyla dağa göndermek suretiyle şehrimize harcamadılar ve şehrin büyümesine gelişmesine engel oldular." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve kentte hayata geçirilecek projeleri incelemek üzere Ağrı'ya gelen Kurum, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla Gençlik Merkezinde bir araya gelerek toplantı yaptı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, terör nedeniyle Ağrı'nın geçtiğimiz yıllarda zor günler geçirdiğini ve bundan halkın önemli ölçüde etkilendiğini söyledi.

Gençleri zehirleyerek ellerine kalem yerine silah verenlerin, şehrin gelişmesine engel olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Bir kaç yıl önce Ağrı'nın fotoğrafı içler acısıydı. Biliyorsunuz terör örgütü ve siyasi uzantısı ülkemizin doğu ve güneydoğusunda hain tezgahlar kurdu. Kaos planlarını devreye soktu ve çukur eylemlerini başlattı. Maalesef o dönemde Ağrı'mızın yaşam kalitesi de bu eylemlerden etkilendi. Çocuklarımızın o tertemiz yüreklerini zehirleyerek onların ellerine kalem yerine, silah tutuşturdular. Ağrı'mıza hizmet etmek için devletimizin gönderdiği paraları Kandil'in bir pusulasıyla dağa göndermek suretiyle şehrimize harcamadılar ve şehrin büyümesine, gelişmesine engel oldular."

"Ağrı bugün çok farklı konumdadır"

Kurum, geçtiğimiz dönem Ağrı Belediye Başkanlığına kayyum ataması yapıldığı andan itibaren hizmetin gelmeye başladığını belirterek, bu hizmetlerin AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan ile devam ettiğini dile getirdi.

Teröre verilen net cevabın, Ağrılı vatandaşların gözünden okunduğunu aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Terör örgütüne verilen o net cevaptan sonra, Ağrı'ya Sayın Valimizin yani kayyum eliyle başlayan hizmetler sonrasında Savcı Sayan'ın yaptığı işlerle çok daha iyi yerlere geldiğini gördük. Ağrı bugün çok farklı konumdadır ve atacağımız adımlarla çok daha fazla ileri gidecek. Savcı Sayan'ın seçim sürecinde dile getirdi. 35 büyük proje için her türlü desteği Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak, bir kardeşiniz olarak vereceğimizi belirtmek isterim. Savcı Sayan'ın arkasında olacağız. Ağrı'nın arkasında olacağız. Ağrıyı marka şehir yapacak projelere sizlerle birlikte imza atacağız. Bizim bunları yapacağımız maddi gücümüz de var, birlik ve beraberliğimiz de var. Vatanımız, bayrağımız, milletimiz, vatandaşlarımız ve ecdadımız için yapılması gereken her türlü projeye imza attık. Bundan sonrada imza atarak Ağrılı kardeşlerimizin hizmetkarı olacağız."

Toplantıya, Vali Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut da katıldı.

Bakan Kurum ve beraberindekiler, daha sonra Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye binası önünde bekletilen ve yeni hizmet araçlarını da inceleyen Kurum, belediyenin projelerine tam destek vereceklerini belirtti.