Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "(Dipsiz göl) Eski fotoğraflarda gördüğümüz doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz"
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: '(Dipsiz göl) Eski fotoğraflarda gördüğümüz doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz' - Son Dakika

Bakan Kurum: "(Dipsiz göl) Eski fotoğraflarda gördüğümüz doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum Valiliğini ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum Valiliğini ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

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"(Dipsiz göl) Gölümüzü eski haline getirecek, eski doğal güzelliği korunacak şekliyle, içindeki mikroorganizmaların kullanılarak yine gölümüze doğal yollardan su takviyesi yaparak inşallah Dipsiz gölümüzü eski fotoğraflarda gördüğümüz doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz"

"İkinci bir dipsiz göl vakası yaşanmaması için de 'Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun define kazısı yapacak firmalar kişiler bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar.

Bakan Kurum: (Dipsiz göl) Eski fotoğraflarda gördüğümüz doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz

Murat Kurum, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:57 Kaynak: AA
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