Bakan Kurum: Dipsiz Göl, yeniden hayat buldu - Son Dakika

Bakan Kurum: Dipsiz Göl, yeniden hayat buldu
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılan rehabilitasyon çalışmaları soncunda Dipsiz Göl'ün, yeniden hayat bulduğunu açıkladı.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılan rehabilitasyon çalışmaları soncunda Dipsiz Göl'ün, yeniden hayat bulduğunu açıkladı.
Bakan Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'de bugün çekilen bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Gölün yapılan çalışmalar sonucunda yeniden hayat bulduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Bu video bugün Gümüşhane Dipsiz Göl'de çekildi. Bilim insanlarımız ve uzman ekiplerimizle gölde yaptığımız rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl, tekrar yeşilin içinde hayat buldu. Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 00:08 Kaynak: DHA
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