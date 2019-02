Bakan Kurum: "Diyarbakır, Bölgenin İstikrar ve Turizm Yuvası Haline Gelecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sur'un kalan inşaatını da bir ay içerisinde ihalelerini gerçekleştirmek suretiyle Sur'da inşaatına başlanmadık konut iş yeri, ticaret ve otel kalmayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sur'un kalan inşaatını da bir ay içerisinde ihalelerini gerçekleştirmek suretiyle Sur'da inşaatına başlanmadık konut iş yeri, ticaret ve otel kalmayacak. Tüm projeleri yaptığımızda Sur bölgesi tarihimizin, kültürümüzün ön plana çıktığı, şehircilik anlamanda Diyarbakır'ımızı marka şehir yapacak. Diyarbakır, bu projeler ve çevre düzenlemeleriyle bölgenin istikrar yuvası ve turizm yuvası haline gelecek." dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Kurum, AK Parti Kayapınar Belediyesi Adayı Cevdet Nasıranlı'nın seçim bürosunun açılışını yaptı.



Kurum, burada yaptığı konuşmada 31 Mart Yerel Seçimlerinin önemli olduğunu ifade ederek belediyeceliğin memleket sevdası ve gönül işi olduğunu söyledi.



"Önce millet, önce memleket anlayışıyla yola çıktığımız 31 mart seçimleri ülkemiz açısından Diyarbakır açısından çok büyük önem arz ediyor." diyen Kurum, "Bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımız her zaman Diyarbakır'a olan ilgisini alakasını dile getirmiştir. Bize talimatları şu olmuştur "Diyarbakır'ın çevre anlamında, şehircilik anlamında, ihtiyacı neyse bunu bir an önce yapın. Bununla ilgili vatandaş neyi istiyorsa gidin görün ve hızlı bir şekilde bu projeleri gerçekleştirin." bizde bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bizim ecdadımızın bize bıraktığı tarihi eserleri yakıp yıktılar"



Çukur siyaseti yapan bölücü terör örgütü PKK'nın Sur'a verdiği zararları, açtığı çukurları kapatmak, yıktığı evleri yeniden yapmak için ilçede büyük bir dönüşüm projesini başlattıklarını aktaran Kurum, "Sur'da çukur kazdılar. Bomba koydular. 71 şehidimiz oldu. Şehit ve gazilerimiz için düzenlene törene katıldık. Allah hepsinden razı olsun. Allah hepsinin mekanı cennet olsun. Onlar varki biz burda konuşuyoruz. Burda seçimleri tartışabiliyoruz. Onlar eğer bu fedakarlığı göstermeseler bugün ne bayrak, ne devlet, ne vatan nede birlik beraberliği konuşabiliriz, tartışabiliriz. Sur'da her yeri yaktılar yıktılar. Camileri yıktılar. Bizim ecdadımızın bize bıraktığı tarihi eserleri yakıp yıktılar. Cami demediler, okul demediler, kilise demediler ve ne var ne yoksa yıktılar yaktılar. Ama devletimiz ne yaptı? Onlar çukur kazdılar, bomba düşediler. Biz yıkılan binaları onardık, inşa ettik ve inşa etmeye devam ediyoruz. Sadece Sur'da yapılan çalışmaları burda zarar gören vatandaşlarımızı için Çölgüzeli ve Üç Kuyularda 5 bin 634 konut inşaatını gerçekleştirdik. Bunların yaklaşık bin 600 teslimini vatandaşlarımıza sağladık. En kısa zamanda kalan konutların teslimini gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.



Sur'da 3 bin 500 dükkan onarıldı



Sur'da terör olaylarında Gazi caddesi ve Melikahmet caddesinde zarar gören 3 bin 500 dükkanı onardıklarını aktaran Kurum, "Biz 3 bin 500 dükkanı yeniden onardık, yeniden inşa ettik. Burda vatandaşlarımızın ticaret yapması adına, halkımızın alışveriş yapması adına bütün caddeleri ve sokakları yeniledik. Kurşunlu Camisini yaktılar, biz restore ettik. Kurşunlu Cami gibi 17 tescilli binamızı yıktılar. Bunların hepsinin yeniden ihyasını gerçekleştirdik. Şimdi vatandaşlarımız bu camilerde ibadet ediyorlar. Kiliselere gidebiliyor, o okullarda okuyabiliyorlar." dedi.



Terör örgütünün Sur'da verdiği tahribatın yaralarını sarmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğinin altını çizen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sur'un kalan inşaatını da bir ay içerisinde ihalelerini gerçekleştirmek suretiyle Sur'da inşaatına başlanmadık konut iş yeri, ticaret ve otel kalmayacak. Tüm projeleri yaptığımızda Sur bölgesi tarihimizin, kültürümüzün ön plana çıktığı, şehircilik anlamandı Diyarbakır'ımızı marka şehir yapacak. Diyarbakır, bu projeler ve çevre düzenlemeleriyle bölgenin istikrar yuvası ve turizm yuvası haline gelecek. O projeler dışında Millet Bahçeleri projelerimiz var. Dicle Vadisinde 320 dönüm Millet Bahçesi'ni projelendirdik. Bir etabını tamamladık, diğer etabının inşasına başladık. Yine eski stadyumumuzun olduğu alanda da Millet Bahçesi inşa ediyoruz. Bu Millet Bahçesiyle birlikte gençlerimiz, çocuklarımız bu bahçelerde vakit geçirebilecek ve millet kıraathanelerinde ders çalışabilecekler, kitap okuyabilecekler. Yedi gün 24 saat Diyarbakırlı vatandaşlarımıza hizmet verecek."



"Devletimizin buraya olan ödeneklerini, kaynaklarını vatandaşa harcandığında neler olduğunu hep birlikte görüyoruz"



Diyarbakır'ın görevlendirmeden sonar çehresinin değişip hak ettiği hizmetlere kavuşmaya başladığının altını çizen Kurum, "Biz 21. Yüzyılda yaşıyoruz. Diyarbakır'a bakıyorsunuz bu bölgenin en güzide şehri, buradaki vatandaşımız en güzel yaşamı hak ediyor, en güzel yeşil alanları hak ediyor. İki senelik bir çalışmaya baktığınızda devletimizin buraya olan ödeneklerini, kaynaklarını vatandaşa harcandığında neler olduğunu hep birlikte görüyoruz. Yeni parklarımız, caddelerimiz, meydanlarımız oldu. İnsanlarımızın güvenle oturabileceği yollar, yürüme yolları, bisiklet yolları inşa edildi. Şunu net bir şekilde söylemek isterim ki, 31 Mart seçimleri bizim için, bölge için, Diyarbakır için çok önem arz ediyor. Biz 31 Mart seçimleri çerçevesinde 'önce millet önce memleket' anlayışıyla tevazu içerisinde hareket edeceğiz ve dokunmadık gönül bırakmayacağız her kalbe gireceğiz. Bu noktada biz Büyük Şehir Belediye Başkanımız ve adayımızın Cumali başkanımızın arkasındayız. Yine Kayapınar Belediye Başkanımız avukat Cevdet Nasıranlı başkanımızın arkasındayız. Diyarbakır'ın ihtiyacı olan ne ise, şehircilik anlamında, altyapı anlamında ihtiyacı olan ne ise biz Diyarbakırlı vatandaşlarımızın, bakanlık olarak arkasındayız." ifadelerini kullandı.



Diyarbakır'ı marka şehir haline getireceğiz



"Sadece Sur'da 1 milyar liralık yatırım yaptık. Eski parayla bir 1 katrilyon. Dolayısıyla biz devlet olarak Diyarbakır'ın ihtiyacı olan tüm projelerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak arkasındayız." diyen Kurum, şöyle devam etti:



"Buradaki yaşam kalitesini artırıp Diyarbakır'ı, marka şehri haline getirecek, sadece Türkiye'de değil dünyanın diğer şehirleriyle yarışacak bir şehir olması için var gücümüzle çalışacağız. Sizlerden ricamız 31 Mart seçimlerinde, artık çok az bir zaman kaldı. Bunları anlatmamız gerekiyor. Gençlerimiz bunları bilmiyor. Gençlerimize bunları anlatmamız ve gençlerimizin geçmişte neler yaşandığını bir şekilde görmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehirlerimiz için açıkladığı projeleri bakanlığımızın 2023 vizyonu çerçevesinde yapmaya çalıştığı projeleri siz değerli teşkilatımızın anlatması gerekiyor. Az kalan bu zamanda 45-50 günlük bir zamanda herkese dokunacağız, herkesin gönlünü alacağız. Her kapıyı çalışacağız ve 'halka hizmet hakka hizmettir' anlayışı ile tevazu içerisinde hareket edeceğiz."



Bakan Kurum, daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Cumali Atilla'nın seçim bürosunu ziyaret ederek, yapılan seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Kurum, burada yaptığı konuşmada devletin bütün imkanlarını Diyarbakır için seferber ettiğinin altını çizerek, "Diyarbakır'a bugüne kadar bakanlığımızca birçok proje yaptık. Bunları tek tek saymayacağım. Toplu konutlar, sosyal konutlar, okullar, camiler, hastane inşaatları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle hem merkez hem ilçe belediyelerin tüm altyapı işlerini, atık su, yağmur suyu arıtma işlerini gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye inşallah devam edeceğiz." dedi.



Cumali Atilla'nın iki yıldır gece gündüz demeden Diyarbakır için çalıştığını anlatan Kurum, bakanlık olarakta ellerinden ne geldiyse Diyarbakır'ın ihtiyaçlarını gidermek için destek olduklarını söyledi.



Devletin gönderdiği paralar Diyarbakır'a harcansaydı şehir Paris gibi olurdu



Devletin Diyarbakırlı vatandaşlara hizmet için gönderdiği paranın terör örgütüne aktarıldığının altını çizen Kurum, "Devletin buraya gönderdiği parayı şeffaf bir şekilde Diyarbakırlı vatandaşlara harcasalardı bugün Diyarbakır Paris olurdu. Maalesef harcamadılar her ihaleden komisyon almak suretiyle dağa terör örgütü PKK'ya aktardılar. Diyarbakır için harcamadılar. Ama görüyoruzki iki senede harcandığı zaman şehir adeta yeniden inşa ediliyor ve yeniden imar ediliyor. Biz Diyarbakır'ı 31 Mart'a alacağız. Merkez ilçeler başta olmak üzere bütün ilçelerde dokunmadık gönül fethetmedik kalp bırakmayacağız." şeklinde konuştu.



AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra Türkiye'de istikrar oluştuğunu vurgulayan Kurum, "Geçmişe baktığımızda iktidarlar genelde iki veya 3 yılda değişirdi ama 2002 yılında AK Partinin gelmesiyle birlikte artık bir istikrar ortamına kavuştu.İstikrar ortamına kavuşmamıza rağmen bizi rahat bırakmadılar. Tam da gelişmiş ülkeler seviyesine çıkıyorken gezi süreciyle başlayan sonrasında darbe girişimine kadar giden süreçte ülkemizi rahat bırakmadılar, rahat bırakmayacaklar. Bunlar başkalarının maşası, başkalarının elleri maalesef buradaki insanlarımız kullanılıyor. Bunun farkında değiler." ifadelerini kullandı.



Diyarbakır temel belediyecilik hizmetlerinden mahrum bırakıldı



AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla ise burada yaptığı konuşmada Diyarbakır'ı imar etmek için ve huzura kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.



Diyarbakır'a ve vatandaşlara hak ettikleri belediyecilik hizmetlerini sunmak adına gayret gösterdiklerini vurgulayan Atilla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedefine doğru emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.



Devlet tarafından bir çok kamu yatırımı yapılmasına rağmen göreve başladığından beri metropol şehir olması gereken Diyarbakır'a temel belediyecilik hizmetlerinin HDP'li belediyeler tarafından sunulmadığını bildiren Atilla, Diyarbakırın gelişmesi, kalkınması ve huzura kavuşması için çalıştıklarını dile getirdi.



Kurum ve beraberindekiler daha sonra merkez Yenişehir İlçesi Ofis semtinde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti.



Kurum'un yaptığı ziyaretlerde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır İl Başkanın Süleyman Serdar Budak ve AK Parti Kayapınar Belediye Başkan Adayı Cevdet Nasıranlı, eşlik etti.

