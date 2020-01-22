Bakan Kurum Diyarbakır'da yapılacak çalışmaları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da risk taşıyan 2 bin 500 bağımsız bölüm için kentsel dönüşüm projesi başlatılacağını bildirdi.

Bakan Kurum bir otelde düzenlenen Diyarbakır Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şehirde yapılması gereken projeleri vali, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ele aldıklarını söyledi.

Şehrin kültürel ve sosyal faaliyetler, turizm ile sanayi ve tarım sektöründe yaptığı gelişmelerle anılması için gerekli adımları atmak için önemli kararlar aldıklarını belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır'da 2 bin konut yapılacağını kaydetti.

Kentte uygulanacak kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Kurum, "Sanayi ve Peyas mahallelerinde risk taşıyan 2 bin 500 bağımsız bölüm için kentsel dönüşüm projesi başlatılacak. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ister kendi yerinde isterse Talaytepe mevkisinde içinde millet bahçesinin olduğu yatay mimari esaslı ve Diyarbakır'ın yeni bir uydu kenti diyebileceğimiz kentsel tasarım projesi hazırlıyoruz. Proje çerçevesinde 1000 rezerv konut üreteceğiz. Bu anlamda Diyarbakırımız yeni bir uydu kent kazanıyor diyebiliriz. Bu proje hem Diyarbakır'a hem de bölgemize örnek olacak."

Lojistik OSB oluşturulacak

Bağlar ilçesinin Oğlaklı Mahallesi'ndeki 6 milyon metrekarelik alanı şehrin içindeki küçük sanayi sitelerinin taşınması amacıyla "rezerv sanayi alanı" ilan edileceğine işaret eden Kurum, "Esnafımıza ve vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla modern sanayi sitelerinin yapımı için küçük sanayi sitelerine bu alanların tahsisini gerçekleştireceğiz. İstihdamın arttırılması adına Lojistik OSB için 2 milyon metrekarelik alanı valiliğimize tahsis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Karacadağ'da vahşi depolama sahasının, düzenli depolama alanına dönüştürülmesi için çalışma yürütüleceğini dile getirerek, "Vahşi depolamaya son verilecek. Karacadağ'da çöpten enerji elde ederek şehrin ekonomisine katkı sağlayacak bir projeyi büyükşehir belediyemizle yürüteceğiz." dedi.

Dilan Sineması binası kültür merkezine dönüştürülecek

Melik Ahmet Caddesi'nin yol, kaldırım ve sokak aydınlatmasının bu ay sonu itibarıyla belediye tarafından yapımına başlanacağını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Biz de bakanlık olarak hem hibe desteği hem teknik destek vermek suretiyle Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüteceğiz. Dağkapı Meydanı kentsel yenileme projesini gerçekleştireceğiz. Girişteki meydan ile meydana bakan cephelerin iyileştirilmesi, silüeti bozan yapıların kamulaştırılması, Dilan Sineması'na ait binanın kültür merkezine dönüştürülmesi için çok önemli bir Kentsel Yenileme Projesi'ni gerçekleştirmiş olacağız. Bu kapsamda Ulu Cami meydanında da bir proje gerçekleştiriyor olacağız. Bağlar Belediyesi ile önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz. Kaynartepe Mahallesi için ilk etapta 200 rezerv konut üreteceğiz. Ayrıca Sakarya Caddesi'nde iyileştirme projesi yapacağız.

Millet bahçeleri oluşturulacak

Kurum, Diyarbakır'da iki millet bahçesinin oluşturulduğunu vurgulayarak, "Eski stadın olduğu yerde 56 bin metrekarelik millet bahçesi inşa edilecek. Yine Bağlar ilçemizde 98 bin, Kayapınar'da 100 bin metrekarelik bahçe inşa edilecek. Çermik ve Hani ilçelerimizde de yine millet bahçeleri çalışmalarımız devam ediyor. Bismil merkezinde, Kent Merkezi Meydan Düzenlemesi Projesi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Diyarbakır'ın su ihtiyacının temini için yaklaşık 85 milyon avro tutarındaki projenin bu yıl sonuna kadar başlatılacağını ifade eden Kurum, şehre ve vatandaşlara daha iyi hizmetler için adım atmaya gayret göstereceklerini ifade etti.

" 5 bin rezerv konut ürettik"

Terör örgütünün saldırıları dolayısıyla Sur ilçesinde yaklaşık 7 bin bağımsız bölümün zarar gördüğünü belirten Kurum, şunları söyledi:

"O gün Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sur'u yeniden ihya ve inşa etmek amacıyla büyük bir proje başlattık. Bu proje çerçevesinde de yaklaşık 5 bin rezerv konut ürettik ve bu çerçevede vatandaşlarımız ister Sur içerisinde ister rezerv konutlardan almak suretiyle anlaşma sürecine gittik. Sur içerisinde 9 otel, 108 ticaret merkezi, 500'e yakın konut inşası ve yenilenmesi gereken tescilli eserlerimizin inşasıyla birlikte bunlar da 400'e yakın inşallah yıl sonuna kadar bütün ihaleleri sağlanacak. Sur'u 24 saat yaşayacak Diyarbakır'ın kültürünün ve tüm değerlerin burada yaşatıldığı gençlerimizin, kadınlarımızın burada vakit geçireceği millet kıraathanelerinin, müzelerin, butik otellerin olduğu önemli bir projeyi hayata geçireceğiz."