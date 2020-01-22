Bakan Kurum, Diyarbakır İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Diyarbakır İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Bakan Kurum, Diyarbakır İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un uçaktan inmesi Bakan Kurum'un yetkililer ve vatandaşlar tarafından karşılanması Bakan Kurum'un toplantının yapıldığı salona gelmesi Bakan Kurum'un kendisi için ayrılan yere oturması Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar DİYARBAKIR - Çevre...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un uçaktan inmesi

Bakan Kurum'un yetkililer ve vatandaşlar tarafından karşılanması

Bakan Kurum'un toplantının yapıldığı salona gelmesi

Bakan Kurum'un kendisi için ayrılan yere oturması

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kurum, Diyarbakır İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Murat Kurum, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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