Bakan Kurum, Doğankent'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Kurum, Doğankent'te incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da hasar tespit çalışmalarını dün itibarıyla tamamladıklarını belirterek, "Bin 85 binada 3 bin 850 bağımsız bölümün incelemesini arkadaşlarımız detaylı şekilde yaptılar.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da hasar tespit çalışmalarını dün itibarıyla tamamladıklarını belirterek, "Bin 85 binada 3 bin 850 bağımsız bölümün incelemesini arkadaşlarımız detaylı şekilde yaptılar." dedi.

Kurum, Dereli ve Doğankent ilçelerinde inceleme yaptıktan sonra Eymür köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'da yaşanan sel felaketinin altıncı gününde olduklarını belirterek, 6 gündür tüm bakanlıklar ve yetkililer ile sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy gezerek vatandaşların yaralarını sarmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Dereli'de kamu binalarının durumu

Yerinde durumu tespit ettiklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Gereken kararları yerinde almak suretiyle vatandaşlarımızın yarasını hızlı bir şekilde sarmaya gayret gösteriyoruz. Altı gün içinde hasar tespit çalışmalarını dün itibarıyla tamamladık ve bin 85 binada 3 bin 850 bağımsız bölümün incelemesini arkadaşlarımız detaylı şekilde yaptılar. Bu çerçevede acil yıkılacak ağır hasarlı 98 bina, 178 bağımsız bölüm olduğunun tespitini de yapmış olduk. Dereli'de iki kamu binası olmak üzere öğretmen evi ve ilçe emniyet müdürlüğü binaları yıkımını gerçekleştirdik."

Hızlı bir şekilde inşaat sürecine gidildiğine dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Bir taraftan bunu yaparken diğer taraftan yeni çalışmaları Dereli'de başlattık. Dereli merkezde ikisi kamu olmak üzere 43 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bugün akşam itibarıyla Dereli merkezde yıkılması gereken hem dere güzergahı üzerinde bulunan hem de metruk diyebileceğimiz binaların yıkımını tamamlamış olacağız. İnşallah yerine sağlam güvenli konutlarımızı daha uygun alanlara inşa sürecini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlattık. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek yatay mimari Giresun'da Karadeniz mimarisine uygun yeni konutların yapılması talimatını da yine Dereli ilçemizde vermiş olduk. Eylül ayı içinde ihalesini yapıp çok kısa zamanda en geç bir yıl içinde yapıp vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."

İçme suyu ve kanalizasyonla ilgili sorunlar

Alt yapı imarı ile ilgili tüm ilçelerde, beldelerde içme suyu ve kanalizasyon ile ilgili sorunları tespit ettiklerinin altını çizen Kurum, "Dün itibarıyla tüm ilçelerimize su verdik. Şimdi bazı köylerimizde kısmi akan yerlerimiz var. Kısmi arızaları giderip tüm bölgeye su verecek çalışmaları da İller Bankası yürütüyor." dedi.

Kurum, belediyelerin ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm taleplerini karşılamak için İller Bankası Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını yürütüyor. Bugün Doğankent'te çalışmamızı yaptık. Artık Dereli'yi biraz da olsun yoluna koyduk. Doğankent merkezde heyelan riski altında 16 binamız var. Bu binaların kaldırılması süreci ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Onlara taşınma yardımı, kira yardımı vermek suretiyle onların rızası çerçevesinde süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz. Doğankent'te 150 bağımsız bölümünden oluşan bir proje yapacağız. Yanında kaymakamlık binamızı yerleştirebileceğimiz bir alan ayıracağız. Bölgede bulunan okullarımız, pansiyonlarımız da heyelan riski altında. Bugün onların da incelemesini yaptık. Onların kaldırılması bir park peyzaj alanı haline getirilmesi hemen önünde bulunan yerin kamulaştırma işlemlerini yaparak o bölgenin yerine de okulları yerleştiriyor olacağız."

"Yaraları hep birlikte saracağız"

Köylerde taşınma sürecini başlattıklarını vurgulayan Kurum, "Bir taraftan kaldırma diğer taraftan yıkım işlemleri devam edecek. Güdül ve Eymür köylerimize gittik. Eymür köyümüzdeyiz. Burada üç obuzdan (su kaynağı) 250-300 haneli köyümüz ciddi anlamda etkilendi. Bu obuzların ve dere güzergahı üzerinde bulunan binaların kararını imzalayacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, yerinde tespitler yaptıklarını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yapılması gereken tüm işlemleri hızla yapmaya gayret gösteriyoruz. Tüm Giresun'a geçmiş olsun diyorum. Sabırla yanımızda oldular. Bizi yalnız bırakmadılar. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, Doğankent'te incelemelerde bulundu

Doğankent, Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 23:04 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Doğankent'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

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