Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum: 'Doğanyol Merkezde 145 tane ağır hasar kayıtlı bina var' - Son Dakika
Bakan Kurum: "Doğanyol Merkezde 145 tane ağır hasar kayıtlı bina var"
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki hasar tespit çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki hasar tespit çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Son Dakika Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı