Bakan Kurum: "Doğanyol Merkezde 145 tane ağır hasar kayıtlı bina var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Doğanyol Merkezde 145 tane ağır hasar kayıtlı bina var' - Son Dakika

Bakan Kurum: "Doğanyol Merkezde 145 tane ağır hasar kayıtlı bina var"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki hasar tespit çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki hasar tespit çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum: Doğanyol Merkezde 145 tane ağır hasar kayıtlı bina var

Murat Kurum, Doğanyol, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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