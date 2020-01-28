Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ,merkez üssü Elazığ 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya 'nın Doğanyol ilçesindeki hasar tespit çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

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Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok