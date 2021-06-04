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Bakan Kurum Dünya Bisiklet Günü'nde Konya'da Bisiklet Severlerle Buluştu - Son Dakika

Bakan Kurum Dünya Bisiklet Günü'nde Konya'da Bisiklet Severlerle Buluştu

04.06.2021 02:23
Bakan Kurum Dünya Bisiklet Günü'nde Konya'da Bisiklet Severlerle Buluştu, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Meram Yeni Yol'da düzenlenen bisiklet etkinliği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile bisiklet derneklerinin temsilcileri ile her yaştan bisiklet sever katıldı.

EDİRNE'DEN HAKKARİ'YE BİSİKLET YOLULA KESİNTİSİZ SEYAHAT EDİLSİN İSTİYORUZ

Tüm bisiklet severlerin Dünya Bisiklet Günü'nü tebrik eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre dostu birçok çevre etkinliği başlatmak ve açılışını yapmak üzere Konya'ya geldiklerini hatırlatarak, "Birçok program yaptık ama sanırım en güzeli de bisiklete bindiğimiz andı. Bisikletin merkezi Konya'da 550 kilometre bisiklet yolu var. Bisiklet köprüleri, bisiklet tramvayı var. Bisiklet süren insanlara saygı, hoşgörü var. Tüm Türkiye'de bir hedefimiz var. Edirne'den bisiklete binen vatandaşımız Hakkari'ye kadar kesintisiz bisiklet yolu üzerinde seyahat edebilsin. Bir Bisiklet Master Planı hazırladık. Bu plan tarihi ve doğal güzelliklerimizi, şehirlerimizi birbirine bağlayan ve bu güzergah üzerinde vatandaşlarımızın bisikletlerine huzurla binebildikleri alanlardan oluşuyor. " diye konuştu.

2023'ÜN TÜRKİYESİ'Nİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Hedeflerinin 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu yapmak olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Bu anlamda belediyelerimizle, yerel yönetimlerimizle hep birlikte bisiklet yolu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. " dedi.

Diğer taraftan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yedi bölgeyi ilgilendiren birçok çevre faaliyetinin açılışını gerçekleştireceklerini paylaşan Bakan Kurum, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: "Konya'mızda da hem Beyşehir Gölü temizliği için hem de yapılan bisiklet yolları için Sayın Cumhurbaşkanımız canlı bağlantıyla bu projelerin açılışlarını gerçekleştirecekler. Yatırımlarımız olanca hızıyla devam ediyor. Nerede bir gölümüz varsa, nerede bir akarsuyumuz varsa, nerede bir doğal alanımız varsa bu alanları korumak adına, yeşil alanların miktarını artırmak adına adımlarımızı kararlılıkla atacağız. ve inanıyoruz ki, 2023'ün Türkiye'sinde yeşil alanları çok daha fazla, yürüyüş yolları, bisiklet yolları fazla bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum Dünya Bisiklet Günü'nde Konya'da Bisiklet Severlerle Buluştu

Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Haziran, Konya, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bakan Kurum Dünya Bisiklet Günü'nde Konya'da Bisiklet Severlerle Buluştu - Son Dakika


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