Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftara katıldı

Bakan Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftara katıldı

8 saat önce

- Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftar programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması Çocuklara dondurma dağıtılması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Etnospor...

- Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftar programı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması
Çocuklara dondurma dağıtılması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftara katıldı.
Bakan Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftara katıldı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:55 Kaynak: AA
Murat Kurum, Bilal Erdoğan, Güncel
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