Bakan Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftara katıldı
8 saat önce
- Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftar programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması Çocuklara dondurma dağıtılması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Etnospor...
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:55 Kaynak: AA
Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi
ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 30 Bin Sağlık Çalışanı Alınacak