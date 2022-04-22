Bakan Kurum, dünya kayısı ticaret merkezinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Kurum, dünya kayısı ticaret merkezinde incelemelerde bulundu

22.04.2022 17:56
Bakan Kurum, dünya kayısı ticaret merkezinde incelemelerde bulundu

100. Yıl Kent Parkı temel atma ve parka ilk fidan dikimi törenine katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Malatya'ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi inşaat alanında da incelemelerde bulundu.

100. Yıl Kent Parkı temel atma ve parka ilk fidan dikimi törenine katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Malatya'ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi inşaat alanında da incelemelerde bulundu.

Türkiye ve Malatya ekonomisinin katma değerini artıracak olan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, içerisinde dükkanların, emanet ofislerinin, konferans salonlarının, laboratuvarların, çalışma ofislerinin, toplantı salonlarının, kayısı müzesinin vb. sosyal donatı alanlarının yer aldığı merkezin inşaat alanında Bakan Kurum ile incelemelerde bulundu.

Başkan Gürkan, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi inşaat alanının 300 dönüm olduğunu belirterek, inşaatı bu yılsonuna kadar bitireceklerini söyledi. Bakan Kurum ise Dünya Kayısı Ticaret Merkezinin çok güzel ve devasa bir yatırım olduğunu ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi maketi önünde Bakan Kurum'a devam eden inşaat ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Bakan Kurum'dan Gürkan'a ziyaret

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve 100. Yıl Kent Parkının temel atma ve ilk fidan dikim programına katılmak için Malatya'ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı futbolcuları tarafından da karşılanan Bakan Kurum, şeref defterini imzaladıktan sonra, Başkan Gürkan ile makamında görüştü. Başkan Gürkan, Malatya'da yapılan yatırım ve hizmetler hakkında Bakan Kurum'a bilgiler verdi. Başkan Gürkan, "Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlamak için gece gündüz demeden yoğun bir gayret gösteriyoruz. Malatya'yı bütün kurum ve kuruluşları ile birlikte el ele vererek Malatya'nın geleceğine yatırımlar yapmaktayız. Malatya tarihinde almadığı kadar yatırım ve hizmeti bu dönemde aldı" dedi.

Gürkan ziyaretin anısına Kurum'a Damascus Kılıcı, tespih ve kayısı hediye etti.

(Hatice Yetmen - Erdal Akbuğa - Selçuk Dönmez - İHA)

Bakan Kurum, dünya kayısı ticaret merkezinde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, dünya kayısı ticaret merkezinde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, dünya kayısı ticaret merkezinde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, dünya kayısı ticaret merkezinde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, dünya kayısı ticaret merkezinde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, dünya kayısı ticaret merkezinde incelemelerde bulundu

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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