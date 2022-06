Bakan Kurum, "Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtım programında konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm canlılar ve dünyanın geleceği için mücadele verilmesi gerektiği bilinciyle çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtımı programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde yapıldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, dünyanın dar bir boğazdan geçtiğini, modern yaşam ile tüketimin giderek arttığını, rekabetin kıskançlığa dönüştüğünü, bunun da insanoğlunun mutsuzluğuna dönüştüğünü ifade etti.

Bakan Kurum, "Tüketimimiz artıyor, sanki kaynaklarımız hiç bitmeyecekmiş gibi kaynaklarımızı kullanmaya devam ediyoruz. Tabii hayatlarımızı tehdit eden bu durumu tersine çevirmek, hep birlikte yapacağımız mücadele ile ancak olabilecektir ve bu dar boğazdan çıkmak için çocuklarımız, geleceğimiz, gençlerimiz için daha iyi bir gelecek sunma adına hep birlikte bu mücadeleyi vermek zorundayız." dedi.

Tüketim alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini belirten Kurum, kadim kültürde doğaya, çevreye, insana, tabiata saygı duyan bir anlayışın hakim olduğunu ifade etti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nefes alan tüm canlılar, ağaçlar, ormanlar, geleceğimiz, ortak evimiz dünyamız için mücadele verilmesi gerektiğini biliyoruz, bu bilinçle hareket ediyoruz. Yapmış olduğumuz her proje, attığımız her adım Sıfır Atık Projesi adı altında geleceğimiz, çocuklarımız adına daha temiz, güzel, daha yeşil bir Türkiye bırakmak ve dünyamız için hep birlikte topyekun mücadeleyi vermek içindir. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum, bize her projemize destek oluyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği Türkiye Çevre Haftasında, kitap lansmanı yapmaktan mutlu olduklarını belirten Kurum, Emine Erdoğan'ın çevre projelerine her zaman destek verdiğini, kıyılarda, göllere, çevreye dair tüm projelerde yanlarında olduğunu kaydetti.

Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda büyük bir coşku içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle fidanları ve çiçekleri toprakla buluşturduklarını anımsatan Kurum, " İstanbul'un akciğeri olacak alanımızı da inşallah milletimizin hizmetine 570. yıl dönümünde armağan edeceğiz." dedi.

Kitabın hayırlı olmasını dileyen Kurum, destek veren herkese şükranlarını sundu.