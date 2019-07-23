Bakan Kurum, Düzce'de sel bölgesini ziyaret etti
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'de selden etkilenen Uğurlu köyüne gelerek incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:10 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Düzce
'de selden etkilenen Uğurlu köyüne gelerek incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin meydana geldiği Düzce'ye geldi. Düzce merkezinde bulunan AFAD
Müdürlüğüne gelen Bakan Kurum, Düzce Valisi Zülkif Dağlı
ve diğer yetkililerden brifing aldı. Kurum daha sonra, selden en çok etkilenen yerlerden birisi olan Akçakoca
ilçesine bağlı Uğurlu köyünü ziyaret etti. Kurum, burada incelemelerde bulunarak vatandaşları dinledi. - BOLU
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