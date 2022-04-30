BAKAN KURUM EĞİTİME YATIRIM YAPMAYA MECBURUZ - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılış ve ziyaretlerde bulunduğu Karapınar ilçesinde Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ramazan Şenliği'ne katıldı. Bakan Kurum, Rusya- Ukrayna savaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede barışın sağlanması için mücadele verdiğini söyledi. Bakan Kurum, Türkiye, bölgesinde lider ülke konumuyla bugün Rusya-Ukrayna krizinde gördük ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bölgesinde barışın, huzurun, istikrarın ve adaletin hakim kılınabilmesi amacıyla büyük mücadele veriyor. Bunu sizlerin destekleri ve dualarıyla veriyor. Allah razı olsun. Bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Sizlere layık olmaya devam edeceğiz. dedi.

TOKİ MÜJDESİ

Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü İnşallah yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Hem Konya merkezinde hem de ilçelerinde ihtiyaç olan yerde sosyal konut uygulamasına devam edeceğiz. Sizlerin daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için bu mücadeleyi veriyoruz. Eminiz ki sizler her zaman arkamızdasınız. Nerede vatandaşımızın ihtiyacı olsa orada olmaya çalıştık. Sel, afet, yangın ve deprem oldu, oraya gittik. Yine bu kardeşiniz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde tüm bakanlarımızla afet alanında milletimizin yaralarını sardık. Onlara bir söz verdik. Dedik ki 'bir yıl içinde size konutlarınızı vereceğiz. Acılarımızı hep birlikte gidereceğiz ve yine o sağlam güvenli konutlarda oturacaksınız.' Hamdolsun sözlerimizi Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Giresun'da, Bartın'da, ve Kastamonu'da tuttuk ve Türkiye'nin her yerinde tutmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz.