BAKAN KURUM EĞİTİME YATIRIM YAPMAYA MECBURUZ - Son Dakika
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BAKAN KURUM EĞİTİME YATIRIM YAPMAYA MECBURUZ

30.04.2022 12:37

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, memleketi Karapınar'daki iftar programında konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, memleketi Karapınar'daki iftar programında konuştu. Bakan Kurum, Biz vizyon hedefler belirlerken, projeler üretirken ülkemizi eski karanlık günlere döndürmek isteyenlerle de kıyasıya mücadele ediyoruz. Bizim, bu ülkenin yarınları için, istikbali için yaptığımız yatırımları 'Ya durdurursunuz ya da biz göreve gelince mani oluruz' deyip; milleti ve yatırımcıları tehdit edenlere hep ne diyoruz bu ülke için, bu millet için 20 yıldır haykırdığımız gibi; ya aydınlık bir istikbal ya da eski karanlık günler diyoruz. 'Ya millet ya zillet diyoruz. ya istiklal ya izmihlal diyoruz dedi.

'BU ÜLKENİN İSTİKLALİNE KİMSE KAST EDEMEZ'

Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü Hangi odaklardan sufle aldıkları belli olmayanlar, büyükelçilikler önünde hizaya girenler, gezi kalkışmasında bu milletin üzerine yürüyen baronlar ve onları müdafaa eden şovmenler duysunlar. Bu ülkenin istiklaline kimse kast edemez. Bu gençlerin istikbaline kimse yan gözle bakamaz. Bu milletin izzetine kimse halel getiremez. Bu milletin seçtiği liderine, kimse parmak sallayamaz, tehdit edemez. Biz bu hadsizliklere, küstahlıklara bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla ve asla etmeyeceğiz. Türkiye buna müsaade etmez. Konya buna müsaade etmez. Karapınar buna müsaade etmez.

'2023 SEÇİMLERİNDE BÜYÜK BİR ZAFER KAZANACAĞIZ'

2023 seçimlerinde büyük zafer kazanacaklarını söyleyen Bakan Murat Kurum, Allah'ın yardımı, milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; on yıllarca küçük görülen, hor görülen Anadolu evlatları bu topraklarda destanlar yazdılar. Bunu hazmedemiyorlar. Artık Ankara, İstanbul'a, İzmir'e ne kadar yakınsa Iğdır'a da Kars'a da, Hakkari'ye de, Karapınar'a da o kadar yakın, bunu hazmedemiyorlar. Eskiden sadece kendileri birinci sınıf vatandaştı, biz ise sadece halktık. AK Parti'yle bu ülkede yaşayan her vatandaş birinci sınıf vatandaş oldu; bunu içlerine bir türlü sindiremiyorlar. Bütün vatandaşlarımız Türkiye'ye ait olmanın onurunu, şerefini hissetmeye başladı, bunu hazmedemiyorlar. Biz, Türkiye'nin her şehrine yüzümüzün akıyla gidiyoruz. Çünkü her yere eser götürmüşüz, her yere hizmet götürmüşüz. İçlerinden diyorlar ki, 'yahu bu bozkırın çocukları, yüzlerinde güneş yanığı olan bu kara kuru çocuklar ne zaman büyüdü, öğrendi de bu eserleri yapar hale geldiler' Buna inanamıyorlar, hazmedemiyorlar, sindiremiyorlar. Ama mecburlar, sindirecekler. Çünkü Allah'ın izniyle biz bundan sonra da durmayacağız. Yeni başarı hikayeleri yazmaya, güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, 2023 seçimlerinde de büyük bir zafer kazanacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha rekor oyla seçerek, bunlara gereken cevabı hep birlikte vereceğiz. diye konuştu.

BAKAN KURUM EĞİTİME YATIRIM YAPMAYA MECBURUZ
BAKAN KURUM EĞİTİME YATIRIM YAPMAYA MECBURUZ
BAKAN KURUM EĞİTİME YATIRIM YAPMAYA MECBURUZ
BAKAN KURUM EĞİTİME YATIRIM YAPMAYA MECBURUZ

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İklim Değişikliği, Togo Cumhuriyeti, Murat Kurum, Karapınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KURUM EĞİTİME YATIRIM YAPMAYA MECBURUZ - Son Dakika


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