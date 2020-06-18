Bakan Kurum, "Elazığ'da 19 bin 300 konutun inşasını başlattık" - Son Dakika

Bakan Kurum, "Elazığ'da 19 bin 300 konutun inşasını başlattık"

Elazığ depreminin ardından kentte 19 bin 300 konutun inşasını başlattıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum," 10 mahalle de inşaatlarımız şuan fiilen devam ediyor.

Bakan Kurum,

Elazığ depreminin ardından kentte 19 bin 300 konutun inşasını başlattıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum," 10 mahalle de inşaatlarımız şuan fiilen devam ediyor. İlk inşaatlarımızı inşallah 8'inci ay içerisinde tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile burada depremzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Yani depremden 6, 7 ay gibi kısa zamanda konutlarımızı teslimini yapar duruma geleceğiz"dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Elazığ'a geldi. Elazığ'da ilk önce valiliğe geçen Bakan Kurum, depremle ilgili son durumu değerlendirdikten sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının ilk bölümünde Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili bilgi veren Bakan Kurum, ardından 24 Ocak'ta yaşanan 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremi ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı.


Elazığ'da 19 bin 300 konutun inşasını başlattıklarını anımsatarak Elazığ depremi ile ilgili konuşmasına başlayan Bakan Kurum," Bu çerçevede ihalelerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz. 10 mahalle de inşaatlarımız şuan fiilen devam ediyor. İlk inşaatlarımızı inşallah 8'inci ay içerisinde tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile burada depremzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Yani depremden 6, 7 ay gibi kısa zamanda konutlarımızı teslimini yapar duruma geleceğiz. Orta hasarlı binalarla ilgili vatandaşlarımızdan talepler vardı. Bunu da bugün ki toplantımızda istişare ettik. Orta hasarlı binalarla alakalı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında vatandaşlarımız dan talep gelmesi halinde belediyemizle birlikte yasa kapsamına alacağız. Vatandaşlarımız bu binaların yapımı noktasında belki vergi, harç gibi bedelleri yatırmayacaklar. Yine imar planı noktasında kira yardımı noktasında da bakanlığımız belediyemizle birlikte bu süreci yürütüyor olacak"dedi.


"En güzel şehircilik örneğini Elazığımızda yapmış olacağız"


Mustafapaşa ve Rüstempaşa Mahalleri arasındaki köprülü kavşağın kaldırılmasıyla ilgili de açıklamasını hatırlatan Bakan Kurum," Buradaki köprülü kavşağımızla ilgili Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz bir çalışma yaptılar. Bu çalışma çerçevesinde ekiplerimiz yeni bir fizibilite çalışması yapmak sureti ile yeni yapılacak imarı, binaların çekme mesafelerini, köprüden uzaklaştırmak süreci ile köprümüzü koruyacak bir planlama yürüyoruz. Bu çalışmanın sonucunda inşallah merkezdeki bu köprümüzün daha verimli hale getirecek, yanında yürüyüş yollarının olduğu kaldırımların geniş olduğu binalardan çekme mesafesinin 10 metre olduğu bir planlamayla birlikte yürüteceğiz. En güzel şehircilik örneğini Elazığımız'da yapmış olacağız"ifadelerini kullandı.


"Deprem gerçeği hiç bir zaman bitmiyor"


Tarım köy uygulamalarının sürdüğünü dile getiren Kurum," Bu çerçevede hızlandırılması talimatı verdik. Bir kısmını ihale etmiştik. Kalan kısmını da etaplar halinde yağacağız. Biz her zaman vatandaşımızla beraber onların rızası almak sureti ile işlerimizi yürüttük. Deprem gerçeği hiçbir zaman bitmiyor. Bin yıldır bu topraklarda depremle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Önümüzde ki süreçte de yine yaşama ihtimalimiz var. Çünkü bir deprem bölgesi kuşağı içerisindeyiz. Fay hatları üzerinde yaşıyoruz. Riskli binalarla alakalı vatandaşlarımızdan bir kez daha rica ediyorum. Riski bina tespitlerini yapsınlar. Biz bakanlık olarak Türkiye'nin her yerinde deprem dönüşümü çerçevesinde projelerimizi yürüyoruz"diye konuştu.


"Vatandaşlarımızın can güvenliğini teminat altına alacağız"


Sadece depremle değil, iklim değişikliği sebebi ile projelerini sürdürdüklerini vurgulayan Kurum,"Dün Aralıklı da ki sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Ora da vatandaşlarımızı kaybettik. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında dere güzergahı üzerinde taşkın riski bulunan binaların taşınacağı sözünü vermiştik. TOKİ başkanlığımız bu 8 konutun inşasına başladı. Yüzde 30-40 seviyelerine geldi. Bu projeyi de en yakın zamanda teslim edip dere güzergahı üzerinde zaten taşınması sürecini de başlattık. Vatandaşlarımızın can güvenliğini teminat altına alacağız"diyerek sözlerini tamamladı.


Devlet olarak kendilerinin elinden geleni yaptığını aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'de," 40 yıllık binaların hepsi neredeyse ağır hasarlı olarak yerle yeksan oldu. Yerine ne yapılacak işte burada biraz düşünmek gerekiyor. Düzgün bir planlama yapmak gerekiyor. İyi bir planlama ile Elazığ'ı geleceğe doğru taşıyacak şehircilik mantığını da oturtmak mümkün işte onun en iyi örneklerini de Çevre ve şehircilik Bakanlığı ile TOKİ veriyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile daha güçlü konutlar ve yaşanabilir konutlar yapılıyor. Şehirler aslında taşla toprakla ibaret değildir bunu herkesin bilmesi lazım. Canlı organizmalardır onlarında insanlar gibi hayatları var. Onlar da bakım istiyor. Bunu kim gösterecek. Başta belediyemiz gösterecek. Unutmamak gerekiyor. Şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan yöneticilerin ufukları ile doğru orantılıdır"diye konuştu.


Bakan Kurum'a basın toplantısında Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, ilgili birim ve kurum müdürleri eşlik etti. - ELAZIĞ

Murat Kurum, AK Parti, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 04:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum, 'Elazığ'da 19 bin 300 konutun inşasını başlattık' - Son Dakika

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