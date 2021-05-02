Bakan Kurum: "Elazığ'da 23 bin konut yapıyoruz, biten konut sayısı 11 bini aştı" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Elazığ'da 23 bin konut yapıyoruz, biten konut sayısı 11 bini aştı"

02.05.2021 00:57
Bakan Kurum:

Elazığ'da 23 bin konuttan 11 binin bittiğini, Malatya'da da 4 bin konutun yarısının tamamlandığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu 23 bin konutun içinde bin 500 tanesi de daha Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu sosyal konutlar kapsamında yapmış olduğumuz projelerdir" dedi.

Elazığ'da 23 bin konuttan 11 binin bittiğini, Malatya'da da 4 bin konutun yarısının tamamlandığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu 23 bin konutun içinde bin 500 tanesi de daha Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu sosyal konutlar kapsamında yapmış olduğumuz projelerdir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da, alanlarıyla ilgili İl Koordinasyon toplantısına katıldı ardından da 24 Ocak 2020 depremi sonrasında TOKİ aracılılığı yapılan ve yapımı süren konutları yerinde inceledi. Önce Zafran bölgesine, ardından da kentsel dönüşümün yapıldığı Sürsürü Mahallesine geçen Kurum, konutlar gezdikten sonra açıklamada bulundu.

Bitlis ve Tunceli'de yaptıkları temasları aktararak konuşmasına başlayan Bakan Kurum, "Bugün de Elazığ'ımızdayız. Elazığ'ımıza geldiğimizde dün akşam çok özel bir iftarı depremzede ailelerimizle gerçekleştirdik. Bu Ramazan'ın en güzel iftarıydı bizim için. Deprem esnasında Elazığ'ımızda çok önemli bir süreç yürüttük ve 84 bin binada hasar tespit çalışması yaptık. Hem İçişleri Bakanımız hem sağlık bakanımız, hem biz ve hem de diğer bakanlıklarımızla örnek çalışma yürüttük. Bakanlarımızla uyum içerisinde Türkiye tarihinin, Elazığ tarihinin en büyük dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Elazığ'da biten konut sayısı 11 bin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Elazığ ve Malatya'da toplamda 27 bin konutun dönüşümünü başlattıklarını anımsatan Bakan Kurum," Depremin üzerinden 1 yıl geçmeden 8 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik ve şu an itibariyle de sadece Elazığ'ımızda biten konut sayısı 11 bin bağımsız bölümü aşmıştır. Yine Malatya'da sürdürdüğümüz 4 bine yakın bağımsız bölümün de hemen hemen yarısı tamamlanmış kalan yarısı içinde imalatlar hızlı bir şekilde devam etmektedir. 3 bin 500 tane tarım köy konutu yapıyoruz. Tarım köy konutları da kırsal kalkınmayı sağlayacak. Köylerimizsin, beldelerimizin kalkınmasına fayda sağlayacak, aynı zamanda orada üretimi istihdamı teşvik edecek çok önemli bir proje olarak görüyoruz. Bu projelerimizde kararlı bir şekilde yürüyor.Bu yaptığımız projeler, şehrin 50 yılını planlayacak bir şekilde proje gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi zemin artı 3-4 katı geçmeyen yaşanabilir gerçekten yerel mimarının her türlü detaylarının kullandığı örnek projeleri hayata geçiriyoruz. Bugün 1 Mayıs, işçi bayramı. Ben bu konutların yapımında emeği geçen, şuan TOKİ'nin 600 şantiyesinde 100 bin işçimiz var, bu 100 bin aileye istihdam demektir. Gerçekten 27 bin konutun yapımında çok büyük emekleri var kardeşlerimizin 1 yıl içinde bu sağlam güvenli konutları bizlere teslim etmiş oldular. Çok yoğun emek sarf ettiler. Tüm işçi kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Konutlarımız bitme aşamasına geldi. Bittikçe vatandaşlarımızın mutluluğuna şahit oluyoruz. Elbette ki kaybettiğimiz canlarımızı geri getiremeyiz. Kaybettiğimiz tüm depremzede vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"ifadelerini kullandı.

"Elazığ'da 23 bin konut yapılıyor"

Elazığ'da deprem sonrasında 23 bin tane konut yapılmaya başlandığına değinen Kurum," Bu 23 bin konutun içinde bin 500 tanesi de daha Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu sosyal konutlar kapsamında yapmış olduğumuz projelerdir. Depremde geldiğimiz de vatandaşlarımıza da sözümüz yine ilave sosyal konut taleplerini karşılayacak adımları atacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda afetzede vatandaşlarımızı biran önce evlere yerleştirmek, akabinde yine sosyal konut ihtiyacını, gerek kiracılarımız için gerek orta hasarlı binalar için yapacağımızı ifade etmiştik. Buna ilişkin Elazığ Belediyesine yer tahsisi de yaptık. Beledimizle birlikte ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda belediyemizle vatandaşımızın her zaman yanındayız. Yapılması gereken süreci birebir takip ediyoruz. Şehrin 4 yakasında da yerleşim alanları inşa ediyoruz. Şehri 4 tarafta da büyütecek ve bu noktada 50 yılını planlayacak şekli ile inşa etmeye gayret gösteriyoruz. O yüzden bizim sosyal konut talebine ilişkin yapımımız devam edecek. Ama önceliğimiz vatandaşlarımızı biran önce evlerine yerleştirmektir. Bu projeleri yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Bakan Kurum: Elazığ'da 23 bin konut yapıyoruz, biten konut sayısı 11 bini aştı

Murat Kurum, Malatya, Elazığ, konut, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Elazığ'da 23 bin konut yapıyoruz, biten konut sayısı 11 bini aştı' - Son Dakika


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