Bakan Kurum: "( Elazığ 'da fahiş kira artışı iddiası) Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç başlatılacak."

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