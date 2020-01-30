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Bakan Kurum: "(Elazığ'da fahiş kira artışı iddiası) Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç...
6 saat önce
Bakan Kurum: "(Elazığ'da fahiş kira artışı iddiası) Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç başlatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:26 Kaynak: AA
Bakan Kurum: "( Elazığ'da fahiş kira artışı iddiası) Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç başlatılacak."
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