Bakan Kurum: "(Elazığ'da fahiş kira artışı iddiası) Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: '(Elazığ'da fahiş kira artışı iddiası) Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç... - Son Dakika

Bakan Kurum: "(Elazığ'da fahiş kira artışı iddiası) Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç...

6 saat önce

Bakan Kurum: "(Elazığ'da fahiş kira artışı iddiası) Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç başlatılacak.

Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "( Elazığ'da fahiş kira artışı iddiası) Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç başlatılacak."

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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