Bakan Kurum, Elazığ'daki depremzedeler için inşası süren konutlarla ilgili değerlendirme yaptı... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin, "Hem Elazığ hem Malatya'da yapılan işlerin mali tutarı yaklaşık 7 milyar lira. İnşallah bu projeleri gerçekleştirdiğimizde Elazığ'ımızı ihya ve inşa etmiş olacağız." dedi.

Elazığ'daki temaslarını sürdüren Bakan Kurum, 24 Ocak'ta yaşanan, merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bizmişen Mahallesinde inşası süren konutlarda inceleme yaptı, örnek daireyi gezdi.

Gazetecilere açıklama yapan Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle vatandaşlara ve ülkeye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Elazığ'da da 24 Ocak'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremden hem Elazığ'ın hem Malatya'nın ciddi anlamda etkilendiğini dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanının talimatıyla depremin olduğu andan itibaren tüm Bakanlıklar, vekiller ve belediyelerin adeta seferber olmak suretiyle iki kentteki yaraları sarmaya gayret gösterdiğini aktardı.

"1000 konutumuzu teslim aşamasına getirdik"

Kurum, bakanlar olarak bir ay boyunca kentte kalarak çalışmaları yerinde takip ettiklerini anlatarak, bu kapsamda Elazığ genelinde yaklaşık 18 bin 500 bağımsız bölümden oluşan ağır hasarlı, yıkık ve acil yıkılması gereken yapılara ilişkin de projeleri başlattıklarını kaydetti.

Bunun yaklaşık 3 bin bağımsız bölümünün köylerden oluştuğunu dile getiren Kurum, köylerde talebe göre, isteyene tek katlı, konutlar inşa etmeye başladıklarını aktardı.

İlk temelin 14 Şubat'ta atıldığını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dilek apartmanının olduğu Sürsürü Mahallemizde 14 Şubat'ta attığımız projemizin inşaatını tamamladık. Bizmişen dediğimiz içinde bulunduğumuz alanda da yaklaşık 760 konutluk projemizi tamamladık. 1000 konutumuzu teslim aşamasına getirdik ve yıl sonunu kadar inşallah 8 bin konutumuzu aynı yatay mimari anlayışıyla, mahalle kültürünün yaşatılacağı çerçevede teslim edeceğiz. Elazığ'daki deprem dönüşümü hamlemize baktığınızda şu anda belki dünyada örnek gösterilecek, bugüne kadar Toplu Konut İdaremizin başlatmış olduğu sayı bakımından da en fazla konut projesi olma özelliği taşıyor. 18 bin 500 konutun tek seferde aynı ilde yapıldığı bu çerçevede en büyük proje olma özelliği taşıyor."

"İnşallah 1 yıl içinde konutlarımızı etaplar halinde bitireceğiz"

Kurum, çalışmaları koordine halinde yürüttüklerini belirterek, "Söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içinde konutlarımızı etaplar halinde bitireceğiz." diye konuştu.

Her depremde, selde, heyelanda vatandaşlarla bir ve beraber olmak suretiyle projeleri onlarla birlikte gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, sevinci de hüznü de acıyı da vatandaşlarla beraber yaşadıklarını, gereken her türlü adımı da yine onlarla attıklarını söyledi.

"Bugüne kadar milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık, yaptırmadık. İnşallah aynı anlayışla sürecimizi, projelerimizi yürüteceğiz." ifadelerini kullanan Kurum, alt yapı çalışmaları için yaklaşık 33 milyon lira Elazığ'da belediyelere hibe desteği sağladıklarını belirtti.

21 milyon liralık alt yapı projelerinin devam ettiğini anlatan Kurum, bunun dışında Elazığ'da tüm kanalizasyon, yağmur suyu gibi alt yapı projesine ilişkin 640 milyon lira tutarında bir finansmanı da uluslar arası kuruluşlardan sağladıklarını dile getirdi.

"Nüfusun yaklaşık yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor"

Kurum, "Hem Elazığ hem Malatya'da yapılan işlerin mali tutarı yaklaşık 7 milyar lira. İnşallah bu projeleri gerçekleştirdiğimizde Elazığ'ımızı ihya ve inşa etmiş olacağız." diye konuştu.

Depremle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğine işaret eden Kurum, Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin deprem bölgesinde yaşadığını aktardı.

Kurum, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle yola çıktıklarını ve hemen hemen her ilde bu projelere rastlamanın mümkün olduğunu bildirerek, sadece kentsel dönüşüm projesi değil millet bahçeleriyle, sosyal donatılarıyla da vatandaşın yaşam kalitesini yükseltecek her türlü adımı atmaya gayret gösterdiklerini vurguladı.

Köylerde ve şehir merkezinde inşaatların hızlı bir şekilde devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"83 milyon vatandaşımız depremden sonra destekleri ve duaları ile Elazığ ve Malatya'nın yanında oldu. Bölgede çalışmalar süratli bir şekilde yürütüldü. Kaybettiğimiz canların hüznünü, kederini birlikte yaşadık. İnşallah bugün ilk konutlarımızı söz verdiğimiz o bir yıldan önce bitirmenin sevincini, mutluluğunu tüm Elazığlı kardeşlerimizle yaşıyoruz. Şimdiden tüm konutlarımız Elazığ ve Malatya'mız için hayırlı olsun. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımıza bitirmiş olduğumuz, söz verdiğimiz konutların teslimlerini yapacağız."

Tamamlanan konutlar etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek

Bakan Kurum gazetecilerin sorusu üzerine Dilek Sitesi'nin olduğu, 15 kişinin hayatını kaybettiği alandaki konutların tamamlandığını, geçici kabullerini yaptıklarını artık iskan aşamasına geldiğini söyledi.

Gelecek hafta itibarıyla konutların teslimlerini yapacaklarını belirten Kurum, belirlenecek hak sahiplerine ilde tamamlanan konutların etaplar halinde teslim edileceğini aktardı.

Kurum, şu an itibarıyla Türkiye'de hem 100 bin sosyal konut hem 50 bin sosyal konut hem kentsel dönüşüm hem de sel ve deprem afetlerinden dolayı konut, sosyal donatı ve okul inşaatlarını yürüttüklerini bildirerek, bu çerçevede yaptıkları her işi şeffaf ve açık bir şekilde gerçekleştirdiklerini, rekabete açık tuttuklarını kaydetti.

Burada bütün ihaleleri rekabet çerçevesinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Elazığ'da da, Malatya'da da konutlarımız vatandaşımızın ödeyebileceği şartlarda olacaktır. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Yapılması gereken her türlü desteği bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapıyor olacağız. Her türlü felakette biz bir ve beraber olmayı bilen bir milletiz. Böyle bu ülke oluyor, böyle bayrağınıza, ezanınıza sahip çıkabiliyorsunuz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz sürdüğü sürece de hem bölgemizde hem de dünyada güçlü ülke olmaya devam edeceğiz."

Kırsalda inşa edilen konutları değerlendiren Kurum, Değirmenönü köyündeki konutları incelediklerini, muhtar ve oradaki hak sahibi vatandaşlarla da görüştüklerini ifade etti.

Konutların depreme dayanıklı olduğunu aktaran Kurum, "Çok rahat üç çocuklu ailemizin yaşayabileceği standartlarda evler yapıyoruz. Gelen talep doğrultusunda bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Hem vatandaşımız hem muhtarımız projeden memnuniyetlerini dile getirdiler. İnşallah bu çerçevede de projelerimizi yürütüyor olacağız." diye konuştu.

Kurum, hak sahipliği konusunda da çalışmaların tamamlandığını, bu ay sonu itibarıyla da yapılacak çalışma ile neticelendirilerek, vatandaşın bu konuda bilgilendirileceğini kaydetti.