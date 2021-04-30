Bakan Kurum, Tunceli'de çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunacak.

Buradan cuma namazı için Hicret Mahallesi'ndeki Hacı Tayyar Camisi'ne geçen Kurum, namazın ardından Elazığ- Pertek kara yolu üzerinden Tunceli'ye hareket etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Elazığ 'dan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli 'ye geçti.

Son Dakika › Politika › Ziyaretleri kapsamında Elazığ'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum cuma namazının ardından Tunceli'ye geçti - Son Dakika

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