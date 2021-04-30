Ziyaretleri kapsamında Elazığ'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum cuma namazının ardından Tunceli'ye geçti - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'dan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye geçti.
Ziyaretleri kapsamında uçakla Elazığ'a gelen Bakan Kurum'u, Elazığ Havalimanı'nda Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Elazığ Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız karşıladı.
Buradan cuma namazı için Hicret Mahallesi'ndeki Hacı Tayyar Camisi'ne geçen Kurum, namazın ardından Elazığ- Pertek kara yolu üzerinden Tunceli'ye hareket etti.
Bakan Kurum, Tunceli'de çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunacak.
Kaynak: AA
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