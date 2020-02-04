Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili, "Elazığ genelinde 4 bin 600 binamız yıkılacak. Önceliğimiz kentsel dönüşüm ve ağır hasarlı binaların yıkımı. Toplamda yapılacak konut sayısı hasar tespit çalışmalarımızın ardından netleşecek" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2 binanın çöktüğü 14 kişinin hayatını kaybettiği Mustafapaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, bölgede drone ile yapılan çalışmaları da yerinde takip etti. Kurum daha sonra gelinen süreç, bakanlığın drone ile yapılan çekimler ve lazer tarayıcılarla yapılan çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, "4 Şubat itibariyle Elazığ ilimizdeki hasar tespit çalışmaları neticesinde 150 yıkık binamız var. 227 bağımsız bölümden oluşuyor. 4 Bin 552 ağır hasarlı binamız oldu. 12 Bin 658 bağımsız bölüm. Bin 779 orta hasarlı, 14 Bin 229 bağımsız bölümden oluşuyor. Acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı binalarımızın toplamı 5 bin 147 bina 14 bin 721 bağımsız bölüme ulaşmış durumdadır. Şuana kadar yaklaşık 40 bin binamızın tespitini yaptık ve 169 bin bağımsız bölümü içeren hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Elazığ genelinde yüzde 85 hasar tespitini tamamlamış durumdayız. İnşallah yarın itibariyle hasar tespitimizin büyük bir çoğunluğunu tamamlamış olacağız. Merkezde bitti, Sivrice ve Maden ilçelerimizde köylerimizde de hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Hasar tespit çalışmalarız ile birlikte binalarımızın yıkımını da sürdürüyoruz. Hızlı bir şekilde hem hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. Hem acil yıkılacak hem tehlike arz eden binalarımızın ve ağır hasarlı binalarımızın da yıkımını başlatmış durumdayız. Bu çerçevede Elazığ ili genelinde 107 binanın yıkımını bitirdik ve hızlı bir şekilde de yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.



"Hem yerden hem havadan tespitler yapıyoruz"



Hasar tespit çalışmalarında drone de kullanıldığını belirten Kurum, "Sürsürü Mahallemizde yıkılan enkazımızın olduğu alandaki yıkım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Tüm binalarımız yıkıldı. Hızlı bir şekilde Mustafapaşa, Abdullahpaşa Mahallelerinde yerinde yapacağımız, Elazığ ili için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bundan sonra vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği emniyetini alacağımız yerinde kentsel dönüşüm çalışmasını hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bu alanlarda sizinde gördüğünüz gibi hem yerden hem elimizdeki dronelarımız ile havadan tespitler yapıyoruz. Bu tespitler sayesinde çatılarda ki hasarlarımız ve binalarda bizim göremediğimiz alanlardaki hasarları droneler ile tespit ediyoruz. Dronelerimiz oldukça hassas veri verebilmektedir. O verilerle birlikte haritamızda kentsel dönüşüm alanını belirleyerek ne kadar binamız etkilenmiş, ne kadar binayı kentsel dönüşüme dahil etmemiz gerekiyor, proje içinde orta hasarlı binanın dahil edilip edilmemesi gerektiğinde yine bu çalışmalar sayesinde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık



Kalıcı konutlarla ilgili yapılan çalışmaya da değinen Kurum, "Daha önce de açıkladığımız gibi belirlediğimiz 3 rezerv alanda, Safran ve Çatalçeşme mevkiilerinde toplam da 10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık. Projelerimizde artık baya baya ilerledi. Mustafapaşa ve Sürsürü Mahallelerimizde proje çalışmalarında sona geldik ve hızlı bir şekilde kalıcı konutlar çalışmasını sürdürüyoruz. Gerçekten Mustafapaşa Mahallesinde yıkım çok ağır. Elazığ ilimizde etkilenen en önemli mahallemiz Mustafapaşa ile Sürsürü mahallesi. Abdullahpaşa mahallesinde de yapı stoğu oldukça kötü, 2 bin konutluk bir yapı stoğu var. Akşam vatandaşlarımızı orada da bilgilendireceğiz. Hızlı bir şekilde bu çalışmaları yapıp kalıcı konutların inşasını yapacağız. Bulunduğumuz Mustafapaşa mahallesinde de 2 enkazımız vardı, vefat eden vatandaşlarımız vardı. Burada yıkım çalışmalarını süratli bir şekilde yapıyoruz. Bu alanda da 30 binanın acil şekilde yıkımını gerçekleştirdik, 100 bina yıkımı yapacağız. Hızlı bir şekilde de yıkımları yapıp, söylediğimiz gibi Şubat ayı sonunda Mart ayı başında da inşaat faaliyetleri tüm belirlediğimiz alanlarda başlayacak" şeklinde konuştu.



"Elazığ genelinde 4 Bin 600 binamız yıkılacak"



441 adet acil yıkılması gereken bina olduğunu da anımsatan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Zaten ağır hasarlı binalarımız da yıkılacak. Önceliğimiz kentsel dönüşüm ve ağır hasarlı binaların yıkımı. Dolayısıyla Elazığ ili genelinde ağır hasarlı yıkık binaların toplamı 4 bin 600. Elazığ genelinde 4 Bin 600 binamız yıkılacak.Toplamda yapılacak konut sayısı hasar tespit çalışmalarımızın ardından netleşecek. Gözüken o ki bizim bölgemizde ki sosyal konut sayısını da arttıracağız. Daha önce açıkladığımız bin 400 sosyal konutu Elazığlı vatandaşlarımızın bu bölgede hak sahibi olabilme imkanını arttırabilmek suretinde sosyal konut sayısın da arttıracağız. Şu an itibariyle hemen hemen 15 bin bağımsız bölümü hem rezerv alanlarda hem kentsel dönüşüm alanında hem de sosyal konut olmak üzere başlatmış durumdayız. İhtiyaç ne kadar çıkarsa ihtiyaca göre rezerv alanlarımızın da sayısını arttıracağız." - ELAZIĞ