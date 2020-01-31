Bakan Kurum: "Elazığ'ın röntgenini çekiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Elazığ'ın röntgenini çekiyoruz' - Son Dakika

Bakan Kurum: "Elazığ'ın röntgenini çekiyoruz"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki bütün yapıları incelediklerini söyledi.

Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki bütün yapıları incelediklerini söyledi.

Kurum, Sürsürü Mahallesi'nde depremde evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, alınan veriler ışığında yapılması gerekenleri bütün kuruluşlarla birlikte kararlaştırdıklarını söyledi.

"Elimizde Elazığ'a ilişkin bütün envanter var." diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Bu envanter ışığında artık önümüzdeki yıllarda belediyemiz, etaplar halinde dönüşümü bakanlığımızla beraber gerçekleştirecek. Binada sallanma, esneme ve yıkılma tehlikesine ilişkin lazer tarayıcılarla bütün binalarımızı saniyede 2 milyon nokta atışıyla, ölçüm yapıyoruz."

Beton ve demire ilişkin alınan numuneleri laboratuvar ortamında incelediklerini vurgulayan Kurum, "Bütün ağır ve orta hasarlı binalar yazılımla sisteme yüklendi. Elazığ'da 380 bin konut taranıyor. Bütün Elazığ'ın röntgenini çekiyoruz." diye konuştu.

Kurum, daha sonra yıkımı gerçekleştirilecek alanlarda incelemede bulundu.

Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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